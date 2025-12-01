Дорогий аеропорт став "привидом" без жодного пасажира: що трапилось

Іспанський аеропорт-«привид» Ciudad Real / © Getty Images

Реклама

Побудований за понад 1,1 млрд євро іспанський аеропорт Ciudad Real, який мав стати великим авіаційним хабом, протримався лише три роки і закрився, отримавши прізвисько «аеропорт-привид». Грандіозний інфраструктурний провал стався через низький попит, відсутність залізничного сполучення та накопичення боргів.

Про це пише Mirror.

Споруджений за понад 1,1 млрд євро іспанський аеропорт Real Ciudad відкрився 2009 року та мав стати великим авіавузлом, що зменшить навантаження на інші летовища країни та приверне до себе лоукости з усієї Європи. Та вже менш ніж за три роки він припинив роботу, отримавши скандальну репутацію «іспанського аеропорту-привида».

Реклама

Ідея проєкту виникла під час будівельного буму в Іспанії середини 2000-х, і планка очікувань була дуже висока. Злітно-посадкова смуга довжиною 4,1 км входила до числа найдовших у Європі, а термінал був здатний обслуговувати до 10 млн пасажирів щороку. Інвестори охоче вкладали гроші, вважаючи цей проєкт гарантовано прибутковим.

Летовище позиціонували як альтернативу столичному Мадриду, обіцяючи також пряме сполучення зівисокошвидкісною залізницею Madrid–Sevilla.

Однак від самого початку стало зрозуміло, що на успіх сподіватися не варто — труднощі виникали одна за одною.

Через те, що аеропорт розташовувався за 200 км від Мадрида, небагато мандрівників готові були долати таку відстань, навіть якщо квитки коштували дешевше. Ситуацію посилив факт, що станцію високошвидкісної залізниці, яка могла скоротити дорогу до менше ніж години, так ніколи й не побудували. До всього додалися екологічні суперечки, які роками гальмували запуск, збільшували витрати та підривали початковий інтерес.

Реклама

Авіаперевізники швидко охололи до ідеї: Air Berlin, Air Nostrum і Ryanair, які першими запустили рейси до Ciudad Real, невдовзі відмовилися від них через недостатній попит.

Vueling залишилася останньою авіакомпанією, що літала туди, але й вона згорнула свої рейси наприкінці 2011 року. Зрештою аеропорт менш ніж за три роки лишився без жодного регулярного рейсу.

Не дивно, що оператор зібрав понад 300 млн євро боргів і наступного року оголосив себе банкрутом. У квітні 2012 року припинилися всі операції, і летовище фактично «погасло».

Та це було ще не дно. Попри інвестиції в 1 млрд євро, об’єкт виставили на аукціон за мінімальною ціною у 100 млн євро — лише невелика частка від витраченого. Але навіть тоді покупців не знайшлося.

Реклама

У один із найобговорюваніших моментів китайська інвестиційна компанія спробувала придбати весь аеропорт лише за 10 млн євро. Пропозицію миттєво відхилили, але вона спричинила хвилю гучних і принизливих заголовків.

Після тривалих невдалих торгів і юридичних баталій 2018 року аеропорт зрештою продали приблизно за 56 млн євро — мізер порівняно з початковою вартістю.

Ciudad Real знову відкрився 2019 року, проте вже не як пасажирське летовище — його перепрофілювали на центр зберігання, технічного обслуговування та розбирання літаків.

Під час пандемії COVID-19 він короткочасно слугував майданчиком для десятків літаків, що тимчасово не виконували рейси, але до своєї первісної ролі так і не повернувся.

Реклама

До слова, британський дослідник міст Люк Бредберн відвідав Кінуґава Онсен — моторошне покинуте курортне містечко в Японії, яке він назвав «містом-привидом». Люк виявив готелі, де напої стоять на столах, а кімнати видаються недоторканими десятиліттями, що створює сюрреалістичну картину. Занепад міста почався на початку 1990-х після краху японської економіки.