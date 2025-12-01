Топ-4 трендів декору дому, які будуть популярні цього святкового сезону

Топ-4 тре трендів нди декору дому, які будуть популярні цього святкового сезону / © Credits

Видання Martha Stewart розповіло, що цей сезон святкового декорування обіцяє бути затишним, яскравим і доступним, а також поділилося трендами домашнього оформлення, які точно варто приміряти на свій інтер’єр.

Світло

Ніякі свята не обходяться без правильної світлової атмосфери. Цього року популярність набирають кольорові лампочки, LED-стрічки та розумні системи освітлення, які змінюють відтінки та роблять простір теплим і святковим. Освітлення — найефективніший спосіб змінити атмосферу дому. Багато хто використовує свічки чи гірлянди, а от складніші системи краще довірити професіоналам. Навіть невеликі зміни можуть перетворити звичайну кімнату на затишну святкову оазу.

Ностальгійні елементи декору

Попри модні «вірусні» прикраси із соцмереж, класика завжди у тренді, адже святковий декор — це спогади про дитинство та сімейні традиції.

Класичні кольори: червоний, зелений, золотий.

Вічні атрибути: ялинкові іграшки, різдвяні панчохи на каміні, вінки на дверях.

Цього року популярна тенденція поєднання тепла, затишку та вишуканої традиційності.

Тож якщо хочете, щоб ваш дім мав святковий, але водночас гармонійний вигляд, поверніться до перевірених часом елементів.

Затишний та гостинний передпокій

Передпокій — це перше, що бачать гості, тому він став центром уваги за святкового оновлення дому. Вінки, гірлянди та святкові прикраси на дверях — найпопулярніші елементи. Простим хитриком буде додати текстиль, наприклад, пледи чи килимки, ароматичні свічки чи невеликі гірлянди і ваша зустріч гостей стане ще теплішою та затишнішою.

Яскраве та святкове подвір’я

Свята відбуваються не тільки всередині дому — зовнішній простір теж важливий. Гірлянди та освітлення на фасаді та деревах підіймають настрій і роблять подвір’я затишним навіть у холод. Деякі домовласники оновлюють тераси, додають грилі та джакузі, створюють місце для зимових зустрічей.

Не обовʼязково витрачати багато грошей на святкове оздоблення, можна використати доступні елементи, як от світло, текстиль, ароматичні свічки та прості декоративні композиції на столі. Це і є так званий «практичний максималізм»: затишно, святково та без великих витрат.

Цього святкового сезону ваш дім може стати справжньою зимовою казкою, навіть якщо бюджет обмежений.