7 найпоширеніших помилок у дизайні їдальні та як їх виправити

Топ-7 помилок у дизайні їдальні, які ускладнюють приймання гостей та як їх виправити / © Associated Press

Реклама

Саме їдальня формує настрій, комфорт і навіть рівень спілкування між гостями, про це розповіло видання Martha Stewart. Часом дрібні дизайнерські недоліки, як от різке світло, громіздкі композиції на столі чи тісне розташування меблів, можуть зіпсувати навіть найсмачнішу вечерю.

Яскраве світло та гучна музика. Світло та звук задають тон усьому простору. Використовуйте тепле, розсіяне освітлення та свічки замість різких ламп. Наприклад, високі свічки-торшери на столі додають висоти композиції, але не заважають розмовам. Музику тримайте тихою, щоб вона підтримувала атмосферу, а не «перетягувала увагу».

Громіздкі композиції на столі. Красиві букети можуть стати проблемою, якщо вони закривають співрозмовника за столом. Краще обирати низькі флористичні композиції чи кілька маленьких ваз. Так стіл матиме святковий вигляд, а розмова буде легкою.

Неправильні чи незручні стільці. Комфортні стільці — не розкіш, а необхідність для довгих вечорів. Оберіть крісла з м’якою оббивкою та вигнутою спинкою. Чим комфортніший стілець, тим більше часу гості проведуть за веселою бесідою.

Невідповідний розмір столу. Стіл повинен бути достатньо широким і масштабованим для простору, щоб гості не відчували тиску. Оберіть глибину столу, яка дозволяє вільно розташувати тарілки, келихи та серветки. Правильний стіл — це фундамент для спокійного та організованого вечора.

Недосяжні тарілки. Щоб вечеря була приємною та не напружувала гостей, розміщуйте напої, додатковий посуд і закуски на боковій тумбі. Для родинного сервірування обирайте невеликі страви, які легко передавати. Все, що залишається на столі, повинно бути інтегроване у декор, від цього залежить відчуття простору та спокою.

Тісне планування. Навіть під час сидячої вечері важливо, щоб гості могли вільно рухатися. Приберіть предмети, які перекривають шлях або видимість. Вільний простір допомагає уникнути ситуацій, коли комусь доводиться тягнутися, обминати чи підіймати голос.

Ігнорування деталей декору. Дрібні елементи оживляють стіл, наприклад, свічки та маленькі вази, яскравий посуд і стильні глечики для води. Текстиль: серветки, бігунки, скатертини з текстурою. Унікальні дрібниці, як от вінтажні сільниця та перечниця, скульптурні свічники Для формальної вечері — листівки з іменами гостей чи маленькі подарунки на кожному місці Ці деталі створюють відчуття турботи та затишку вже з моменту, коли гість сідає за стіл.

Лайфгак

Менше означає більше: компактні композиції та відкритий стіл виглядають більш стильно.

Комфорт понад усе: м’які стільці, правильний стіл та освітлення роблять вечірку незабутньою.

Декор має бути функціональним: він не лише красивий, а й допомагає організувати простір і полегшити сервіс.

Якщо ви застосуєте ці прості поради, то зможете перетворити навіть маленьку їдальню на гостинний, стильний та зручний простір, де кожен вечір за столом перетворюється на маленьке свято.