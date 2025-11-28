- Дата публікації
В оксамитовій сукні і з кольє на шиї: гарна герцогиня Софі сходила на урочистий захід
Герцогиня Единбурзька Софі відвідала урочисту вечерю у Лондоні.
Невістка короля Чарльза була присутня на заході з нагоди вручення нагород RIFLES Awards, що проходить раз на два роки у британській столиці.
60-річна Софі приїхала на вечерю у темно-синій оксамитовій сукні з короткими рукавами та металевим поясом, що підкреслює талію. Вона тримала в руці клатч, розшитий камінням, а вечірній образ доповнила лаконічними сережками з діамантами, дорогоцінним кольє, сережками у вухах та легким макіяжем, а волосся зібрала у низьку зачіску.
На цій самій вечері з’явилася і королева Камілла. Як головнокомандувачка стрілецьким полком і полковник 4-го батальйону рейнджерського полку, королева виступила на заході з промовою та обрала для виходу у світ червону оксамитову сукню Fiona Clare та пальто свого чоловіка.