ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
91
Час на прочитання
1 хв

В оксамитовій сукні і з кольє на шиї: гарна герцогиня Софі сходила на урочистий захід

Герцогиня Единбурзька Софі відвідала урочисту вечерю у Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Герцогиня Единбурзька Софі

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Невістка короля Чарльза була присутня на заході з нагоди вручення нагород RIFLES Awards, що проходить раз на два роки у британській столиці.

60-річна Софі приїхала на вечерю у темно-синій оксамитовій сукні з короткими рукавами та металевим поясом, що підкреслює талію. Вона тримала в руці клатч, розшитий камінням, а вечірній образ доповнила лаконічними сережками з діамантами, дорогоцінним кольє, сережками у вухах та легким макіяжем, а волосся зібрала у низьку зачіску.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

На цій самій вечері з’явилася і королева Камілла. Як головнокомандувачка стрілецьким полком і полковник 4-го батальйону рейнджерського полку, королева виступила на заході з промовою та обрала для виходу у світ червону оксамитову сукню Fiona Clare та пальто свого чоловіка.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
91
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie