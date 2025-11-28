Має приголомшливий вигляд: 70-річна Кріс Дженнер підкреслила талію вінтажним вбранням

Кріс Дженнер / © Крис Дженнер/Instagram

Реклама

70-річна Кріс Дженнер, широко відома всім як учасниця шоу «Сімейство Кардашян», мама сестер Кардаш’ян, продюсерка і бізнесвумен, поділилася у своєму Instagram красивим луком.

Вона позувала у вінтажному бузковому костюмі від Mugler 1988-го року створення, який складався з жакета з фігурним вирізом і баскою та спідниці трохи вище за коліна. Її образ завершили нюдові туфлі-човники, сережки-пусети з великими каменями і хрестик на шиї.

Кріс Дженнер / © Крис Дженнер/Instagram

А на обличчі зірки був гарний макіяж з акцентом на очі, з персиковими рум’янами і нюдовою помадою.

Реклама

Кріс Дженнер / © Крис Дженнер/Instagram

У коментарях під фото Кріс засипали утішними коментарями та компліментами. А її подруга Лорен Санчес — дружина мільярдера Джеффа Безоса — написала в коментарях: «Оце талія!»

Раніше, нагадаємо, Кріс Дженнер у вінтажному вбранні прийшла підтримати доньку Кім на заході у Франції. На ній була чорна оксамитова сукня по фігурі від бренду Oscar de la Renta. Вбрання мало акцентний білий плісирований комір і білі манжети з чорними стрічками-бантиками.