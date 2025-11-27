Смертоносна пожежа в Гонконзі: що відомо про причини і загиблих

У Гонконзі сталася масштабна пожежа / © Associated Press

У Гонконзі кількість загиблих під час масштабної пожежі зросла до 44 осіб. Рятувальники намагаються дістатися до мешканців, які застрягли на верхніх поверхах.

Про це пише CNN.

«Через пожежу, яка охопила кілька багатоповерхових житлових будинків, загинуло щонайменше 44 людини, ще 279 вважають зниклими безвісти», — повідомили в пожежній службі міста.

За словами представника поліції, після пожежі за підозрою у ненавмисному вбивстві було заарештовано трьох чоловіків — двох директорів та інженерного консультанта будівельної компанії. Під час пресконференції поліція звинуватила їх у грубій недбалості.

Нагадаємо, пожежа почалася у Wang Fuk Court, великому житловому комплексі в районі Тай По у Гонконзі, о 14:51 за місцевим часом у середу.

Wang Fuk Court складається з восьми висотних будівель, кожна з яких має 31 поверх.

Житлові вежі у Wang Fuk Court вкриті бамбуковими риштуваннями аж до дахів, оскільки їх ремонтують.

Бамбукові риштування використовують у Гонконгу протягом століть, бо бамбук швидко росте, є легким і міцним. Багато хто вважає їх культовою частиною міського ландшафту міста — але Гонконг є одним з останніх міст у світі, де їх досі застосовують у сучасному будівництві.

Пожежне управління Гонконгу класифікувало пожежу як п’ятий рівень небезпеки — найвищий за шкалою. Відтоді, як у Гонконзі востаннє спалахувала пожежа п’ятого рівня, минуло 17 років.

Спочатку уряд Гонконгу повідомив про щонайменше чотирьох загиблих, але потім кількість жертв різко зросла до 14. Є побоювання, що кількість загиблих може збільшитися.