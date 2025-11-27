Вночі дрони атакували Новокуйбишевськ у РФ: куди поцілили

Атака на Новокуйбишевський НПЗ

Дрони атакували Новокуйбишевськ Самарській області. Попередньо, уражено НПЗ.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Подробиці

Стало відомо, що вночі 27 листопада невідомі дрони знову влаштували неспокійну ніч у Росії Так, у Новокуйбишевську, що в Самарській області, пролунала серія потужних вибухів. Місцеві нарахували щонайменше 10.

«Очевидці також повідомляють про яскраві спалахи в небі», — пише Андрющенко.

Наразі офіційної інформації про руйнування, постраждалих чи наслідки немає. Очікуємо на деталі.

Раніше ми писали, що дрони вдарили по заводу у російській Чувашії.

Так, у Генштабі підтвердили, що ЗСУ у середу, 26 листопада, вдарили по об’єкту ВПК Росії. Йдеться про завод «ВНИИР-Прогресс» у Чебоксарах (Чувашія), де виготовляють навігаційне обладнання та комплектування для крилатих і балістичних ракет.

За даними з відкритих джерел, підприємство «ВНИИР-Прогресс» спеціалізується на виробництві ГНСС-приймачів та антен для систем GLONASS, GPS і Galileo, включно з модулями «Комета». Таке обладнання застосовується у дронах-камікадзе Shahed, ракетах комплексів «Іскандер-М», «Калібр», а також у керованих авіабомбах із модулями УМПК.