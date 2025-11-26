Сили оборони вразили низку військових об’єктів РФ: деталі від Генштабу

Атака на Росію / © ТСН.ua

ЗСУ у середу, 26 листопада, вдарили по підприємству оборонно-промислового комплексу Росії. Йдеться про завод «ВНІІР-Прогрес» у Чебоксарах (Чувашія), де виготовляють навігаційне обладнання та комплектуючі для крилатих і балістичних ракет. Також уражені техніка, склади й особовий склад РФ на ТОТ України.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Після влучання на території підприємства спалахнула пожежа. Масштаби збитків наразі уточнюються.

«ВНІІР-Прогрес» спеціалізується на виробництві ГНСС-приймачів та антен для систем GLONASS, GPS і Galileo, включно з модулями «Комета». Таке обладнання застосовується у дронах-камікадзе Shahed, ракетах комплексів «Іскандер-М», «Калібр», а також у керованих авіабомбах із модулями УМПК.

«Ступінь завданих збитків уточнюється», — додали у ГШ ЗСУ.

Крім цього, українські безпілотники:

вразили командний пункт одного з підрозділів 58-ї загальновійськової армії РФ у районі Василівки на ТОТ Запорізької області;

ліквідували ЗРК «Тор-М1» у Маріуполі;

знищили склади боєприпасів бригадного рівня в Очеретиному та Кам’янці на ТОТ Донеччини;

поцілили у місце скупчення особового складу противника на Покровському напрямку.

Сили оборони України продовжують системно знищувати військовий потенціал РФ, завдаючи ударів по техніці, озброєнню та живій силі окупантів.

Раніше ми писали, що вночі 26 листопада мешканцям російської Чувашії було неспокійно. Так, Чебоксари атакували невідомі дрони.

За даними осінт-аналізу ASTRA, було атаковано АТ «ВНДІР-Прогрес» на вулиці Яковлєва, 4.

Відомо, що об’єкт потрапляє під удар не вперше. Попереднє ураження датується 5 липня. Ще раніше, 9 червня, завод навіть припиняв роботу після атаки БпЛА.