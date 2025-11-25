ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
158
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 26 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно бажати добра навіть ворогам

День, коли всім навколо — навіть найлютішим ворогам — потрібно бажати лише добра.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп на 26 листопада

Гороскоп на 26 листопада / © Credits

Будь-які вимовлені вголос слова миттєво стануть реальністю, а це передбачає підвищену відповідальність.

Також у цей час навіть найсором’язливіші та наймовчазніші люди стануть надзвичайно балакучими й переконливими та зможуть схилити на свій бік найбільш упертих і завзятих опонентів. А ось що категорично не можна робити, то це брехати — обман швидко виявиться і може коштувати нам репутації надійної та чесної людини.

Овен

Благодійністю бажано займатися завжди, але сьогодні для неї складуться найсприятливіші умови, і, що вкрай важливо, її «об’єкт» не доведеться довго шукати — найімовірніше, він живе з вами по сусідству.

Телець

Можна — і треба! — пропонувати начальству свої професійні ідеї: сьогодні воно не лише прихильно вислухає вас, а й оцінить усе сказане вами гідно — зокрема і у фінансовому еквіваленті.

Близнята

Не варто виношувати план помсти щодо людини, яка вчинила з вами не найкращим чином, уже хоча б тому, що ви теж багато в чому перед нею завинили, а отже, ви квити.

Рак

Що складніше вам буде наважитися на те, щоб «вийти в люди», то більше й активніше потрібно спілкуватися з оточенням — лише так ви зможете подолати свою сором’язливість, тоді й труднощів у комунікації не виникне.

Лев

Бажати комусь зла — категоричне табу будь-якого дня, а сьогодні — й поготів: прокляття, навіть якщо, на ваш погляд, воно цілком заслужене, можливо, й досягне мети, проте незабаром обов’язково повернеться назад.

Діва

Навіть найсміливіші цілі, поставлені сьогодні, буквально приречені на швидке досягнення, тож можна не вдавати скромність — просити Всесвіт про майбутні чудеса максимально.

Ваги

Не варто ображати близьких людей, навіть якщо — на ваш погляд — вони діють не зовсім адекватно: задійте всі свої дипломатичні здібності, щоб зберегти добрі взаємини з тими, кого вам ніхто не замінить.

Скорпіон

Встигнути зробити все заплановане представники вашого знака зможуть лише за умови концентрації на роботі — не відволікайтеся на другорядні моменти у вигляді спілкування телефоном або в месенджері.

Стрілець

Цього дня особливо обережними необхідно бути щодо обіцянок і не обнадіювати марно людину в тому, що ви з якоїсь причини згодом не зможете — або не захочете — виконати.

Козоріг

Великі грошові виплати, які цілком вірогідні цього дня, бажано спрямувати не на дрібні — хоча й приємні — придбання, а на втілення в життя мрії, на яку досі не вистачало коштів.

Водолій

Найгірше, що ви можете сьогодні зробити — відповісти грубістю на грубість тому, хто — навмисно чи мимоволі — зачепить ваше самолюбство, набагато краще проігнорувати випад, вдавши, що ви нічого не помітили.

Риби

Зірки наділять вас сьогодні рідкісним красномовством, перед яким не зможе встояти ніхто — ні найвпертіший опонент, ні начальство, у якого цього дня можна просити якщо не все, то багато чого.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
158
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie