Гороскоп на 26 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно бажати добра навіть ворогам
День, коли всім навколо — навіть найлютішим ворогам — потрібно бажати лише добра.
Будь-які вимовлені вголос слова миттєво стануть реальністю, а це передбачає підвищену відповідальність.
Також у цей час навіть найсором’язливіші та наймовчазніші люди стануть надзвичайно балакучими й переконливими та зможуть схилити на свій бік найбільш упертих і завзятих опонентів. А ось що категорично не можна робити, то це брехати — обман швидко виявиться і може коштувати нам репутації надійної та чесної людини.
Овен
Благодійністю бажано займатися завжди, але сьогодні для неї складуться найсприятливіші умови, і, що вкрай важливо, її «об’єкт» не доведеться довго шукати — найімовірніше, він живе з вами по сусідству.
Телець
Можна — і треба! — пропонувати начальству свої професійні ідеї: сьогодні воно не лише прихильно вислухає вас, а й оцінить усе сказане вами гідно — зокрема і у фінансовому еквіваленті.
Близнята
Не варто виношувати план помсти щодо людини, яка вчинила з вами не найкращим чином, уже хоча б тому, що ви теж багато в чому перед нею завинили, а отже, ви квити.
Рак
Що складніше вам буде наважитися на те, щоб «вийти в люди», то більше й активніше потрібно спілкуватися з оточенням — лише так ви зможете подолати свою сором’язливість, тоді й труднощів у комунікації не виникне.
Лев
Бажати комусь зла — категоричне табу будь-якого дня, а сьогодні — й поготів: прокляття, навіть якщо, на ваш погляд, воно цілком заслужене, можливо, й досягне мети, проте незабаром обов’язково повернеться назад.
Діва
Навіть найсміливіші цілі, поставлені сьогодні, буквально приречені на швидке досягнення, тож можна не вдавати скромність — просити Всесвіт про майбутні чудеса максимально.
Ваги
Не варто ображати близьких людей, навіть якщо — на ваш погляд — вони діють не зовсім адекватно: задійте всі свої дипломатичні здібності, щоб зберегти добрі взаємини з тими, кого вам ніхто не замінить.
Скорпіон
Встигнути зробити все заплановане представники вашого знака зможуть лише за умови концентрації на роботі — не відволікайтеся на другорядні моменти у вигляді спілкування телефоном або в месенджері.
Стрілець
Цього дня особливо обережними необхідно бути щодо обіцянок і не обнадіювати марно людину в тому, що ви з якоїсь причини згодом не зможете — або не захочете — виконати.
Козоріг
Великі грошові виплати, які цілком вірогідні цього дня, бажано спрямувати не на дрібні — хоча й приємні — придбання, а на втілення в життя мрії, на яку досі не вистачало коштів.
Водолій
Найгірше, що ви можете сьогодні зробити — відповісти грубістю на грубість тому, хто — навмисно чи мимоволі — зачепить ваше самолюбство, набагато краще проігнорувати випад, вдавши, що ви нічого не помітили.
Риби
Зірки наділять вас сьогодні рідкісним красномовством, перед яким не зможе встояти ніхто — ні найвпертіший опонент, ні начальство, у якого цього дня можна просити якщо не все, то багато чого.
