Гороскоп на 26 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно бажати добра навіть ворогам

Будь-які вимовлені вголос слова миттєво стануть реальністю, а це передбачає підвищену відповідальність.

Також у цей час навіть найсором’язливіші та наймовчазніші люди стануть надзвичайно балакучими й переконливими та зможуть схилити на свій бік найбільш упертих і завзятих опонентів. А ось що категорично не можна робити, то це брехати — обман швидко виявиться і може коштувати нам репутації надійної та чесної людини.

Овен

Благодійністю бажано займатися завжди, але сьогодні для неї складуться найсприятливіші умови, і, що вкрай важливо, її «об’єкт» не доведеться довго шукати — найімовірніше, він живе з вами по сусідству.

Телець

Можна — і треба! — пропонувати начальству свої професійні ідеї: сьогодні воно не лише прихильно вислухає вас, а й оцінить усе сказане вами гідно — зокрема і у фінансовому еквіваленті.

Близнята

Не варто виношувати план помсти щодо людини, яка вчинила з вами не найкращим чином, уже хоча б тому, що ви теж багато в чому перед нею завинили, а отже, ви квити.

Рак

Що складніше вам буде наважитися на те, щоб «вийти в люди», то більше й активніше потрібно спілкуватися з оточенням — лише так ви зможете подолати свою сором’язливість, тоді й труднощів у комунікації не виникне.

Лев

Бажати комусь зла — категоричне табу будь-якого дня, а сьогодні — й поготів: прокляття, навіть якщо, на ваш погляд, воно цілком заслужене, можливо, й досягне мети, проте незабаром обов’язково повернеться назад.

Діва

Навіть найсміливіші цілі, поставлені сьогодні, буквально приречені на швидке досягнення, тож можна не вдавати скромність — просити Всесвіт про майбутні чудеса максимально.

Ваги

Не варто ображати близьких людей, навіть якщо — на ваш погляд — вони діють не зовсім адекватно: задійте всі свої дипломатичні здібності, щоб зберегти добрі взаємини з тими, кого вам ніхто не замінить.

Скорпіон

Встигнути зробити все заплановане представники вашого знака зможуть лише за умови концентрації на роботі — не відволікайтеся на другорядні моменти у вигляді спілкування телефоном або в месенджері.

Стрілець

Цього дня особливо обережними необхідно бути щодо обіцянок і не обнадіювати марно людину в тому, що ви з якоїсь причини згодом не зможете — або не захочете — виконати.

Козоріг

Великі грошові виплати, які цілком вірогідні цього дня, бажано спрямувати не на дрібні — хоча й приємні — придбання, а на втілення в життя мрії, на яку досі не вистачало коштів.

Водолій

Найгірше, що ви можете сьогодні зробити — відповісти грубістю на грубість тому, хто — навмисно чи мимоволі — зачепить ваше самолюбство, набагато краще проігнорувати випад, вдавши, що ви нічого не помітили.

Риби

Зірки наділять вас сьогодні рідкісним красномовством, перед яким не зможе встояти ніхто — ні найвпертіший опонент, ні начальство, у якого цього дня можна просити якщо не все, то багато чого.

