День ангела 25 листопада: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 25 листопада, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 25 листопада

25 листопада 2025 року привітайте з іменинами Андрія, Василя, Віктора, Григорія, Дмитра, Івана, Миколу, Олександра, Павла, Петра, Семена, Ярослава.

Андрій — давньогрецьке походження, означає “мужній”. В дитинстві енергійний, рухливий. В дорослому віці стає ціленаправленим.

Василь — давньогрецьке ім’я, перекладається як “цар”. В дитинстві життєрадісний, доброзичливий. В дорослому віці стає практичним.

Віктор — латинське коріння, тлумачиться як “переможець”. В дитинстві завзятий до навчання, цілеспрямований. В дорослому віці стає справедливим.

Григорій — давньогрецьке походження, означає “бадьорий”. В дитинстві дбайливий, рішучий. В дорослому віці стає переконливим.

Дмитро — давньогрецьке ім’я, перекладається як “присвячений Деметрі”. В дитинстві терплячий, спокійний. В дорослому віці стає дипломатичним.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як “милість Божа”. В дитинстві вихований, тихий. В дорослому віці стає неквапливим.

Микола — давньогрецьке походження, означає “переможець народів”. В дитинстві непохитний, дружелюбний. В дорослому віці стає схильним до самоаналізу.

Олександр — давньогрецьке ім’я, перекладається як “захисник”. В дитинстві комунікабельний, сміливий. В дорослому віці стає працьовитим.

Павло — латинське коріння, тлумачиться як “молодший”. В дитинстві врівноважений, чуйний. В дорослому віці стає щирим.

Петро — давньогрецьке походження, означає “скеля”. В дитинстві мужній, сміливий. В дорослому віці стає сором’язливим.

Семен — давньоєврейське ім’я, перекладається як “почутий Господом в молитві”. В дитинстві правильний, хороший друг. В дорослому віці стає розважливим.

Ярослав — старослов’янське коріння, тлумачиться як “вогненна слава”. В дитинстві честолюбний, завзятий. В дорослому віці стає пристрасним.

День ангела 25 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 25 листопада — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій ангел-хранитель завжди оберігає тебе, дарує спокій у серці, щастя в душі та світлі моменти в житті. Хай кожен день приносить радість, добробут і теплі посмішки близьких.

***

В цей святковий день бажаю тобі світла й натхнення, внутрішньої гармонії та радості у кожному моменті. Нехай ангел завжди стоїть поруч, охороняючи від будь-яких негараздів і ведучи до щасливих подій.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твоє серце завжди було наповнене теплом і добром, а кожен день дарував нові можливості й приємні сюрпризи. Хай ангел-хранитель підтримує тебе у всіх справах і оберігає від неприємностей.

***

Прийми мої щирі вітання з днем ангела! Бажаю тобі внутрішньої сили, здоров’я, добробуту та достатку. Хай ангел завжди підказує правильний шлях, охороняє від смутку й дарує віру в щасливе майбутнє.

***

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, даруючи світлі думки, радість і спокій. Бажаю любові, гармонії в душі та успіхів у всьому, що ти робиш.