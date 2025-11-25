ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
44
Час на прочитання
2 хв

День ангела 25 листопада: кого та як вітати з іменинами

25 листопада 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 25 листопада, день ангела

Який сьогодні, 25 листопада, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 25 листопада

25 листопада 2025 року привітайте з іменинами Андрія, Василя, Віктора, Григорія, Дмитра, Івана, Миколу, Олександра, Павла, Петра, Семена, Ярослава.

Андрій — давньогрецьке походження, означає “мужній”. В дитинстві енергійний, рухливий. В дорослому віці стає ціленаправленим.

Василь — давньогрецьке ім’я, перекладається як “цар”. В дитинстві життєрадісний, доброзичливий. В дорослому віці стає практичним.

Віктор — латинське коріння, тлумачиться як “переможець”. В дитинстві завзятий до навчання, цілеспрямований. В дорослому віці стає справедливим.

Григорій — давньогрецьке походження, означає “бадьорий”. В дитинстві дбайливий, рішучий. В дорослому віці стає переконливим.

Дмитро — давньогрецьке ім’я, перекладається як “присвячений Деметрі”. В дитинстві терплячий, спокійний. В дорослому віці стає дипломатичним.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як “милість Божа”. В дитинстві вихований, тихий. В дорослому віці стає неквапливим.

Микола — давньогрецьке походження, означає “переможець народів”. В дитинстві непохитний, дружелюбний. В дорослому віці стає схильним до самоаналізу.

Олександр — давньогрецьке ім’я, перекладається як “захисник”. В дитинстві комунікабельний, сміливий. В дорослому віці стає працьовитим.

Павло — латинське коріння, тлумачиться як “молодший”. В дитинстві врівноважений, чуйний. В дорослому віці стає щирим.

Петро — давньогрецьке походження, означає “скеля”. В дитинстві мужній, сміливий. В дорослому віці стає сором’язливим.

Семен — давньоєврейське ім’я, перекладається як “почутий Господом в молитві”. В дитинстві правильний, хороший друг. В дорослому віці стає розважливим.

Ярослав — старослов’янське коріння, тлумачиться як “вогненна слава”. В дитинстві честолюбний, завзятий. В дорослому віці стає пристрасним.

День ангела 25 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 25 листопада — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 25 листопада — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій ангел-хранитель завжди оберігає тебе, дарує спокій у серці, щастя в душі та світлі моменти в житті. Хай кожен день приносить радість, добробут і теплі посмішки близьких.

***

В цей святковий день бажаю тобі світла й натхнення, внутрішньої гармонії та радості у кожному моменті. Нехай ангел завжди стоїть поруч, охороняючи від будь-яких негараздів і ведучи до щасливих подій.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твоє серце завжди було наповнене теплом і добром, а кожен день дарував нові можливості й приємні сюрпризи. Хай ангел-хранитель підтримує тебе у всіх справах і оберігає від неприємностей.

***

Прийми мої щирі вітання з днем ангела! Бажаю тобі внутрішньої сили, здоров’я, добробуту та достатку. Хай ангел завжди підказує правильний шлях, охороняє від смутку й дарує віру в щасливе майбутнє.

***

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, даруючи світлі думки, радість і спокій. Бажаю любові, гармонії в душі та успіхів у всьому, що ти робиш.

Дата публікації
Кількість переглядів
44
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie