- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 44
- Час на прочитання
- 2 хв
День ангела 25 листопада: кого та як вітати з іменинами
25 листопада 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 25 листопада
25 листопада 2025 року привітайте з іменинами Андрія, Василя, Віктора, Григорія, Дмитра, Івана, Миколу, Олександра, Павла, Петра, Семена, Ярослава.
Андрій — давньогрецьке походження, означає “мужній”. В дитинстві енергійний, рухливий. В дорослому віці стає ціленаправленим.
Василь — давньогрецьке ім’я, перекладається як “цар”. В дитинстві життєрадісний, доброзичливий. В дорослому віці стає практичним.
Віктор — латинське коріння, тлумачиться як “переможець”. В дитинстві завзятий до навчання, цілеспрямований. В дорослому віці стає справедливим.
Григорій — давньогрецьке походження, означає “бадьорий”. В дитинстві дбайливий, рішучий. В дорослому віці стає переконливим.
Дмитро — давньогрецьке ім’я, перекладається як “присвячений Деметрі”. В дитинстві терплячий, спокійний. В дорослому віці стає дипломатичним.
Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як “милість Божа”. В дитинстві вихований, тихий. В дорослому віці стає неквапливим.
Микола — давньогрецьке походження, означає “переможець народів”. В дитинстві непохитний, дружелюбний. В дорослому віці стає схильним до самоаналізу.
Олександр — давньогрецьке ім’я, перекладається як “захисник”. В дитинстві комунікабельний, сміливий. В дорослому віці стає працьовитим.
Павло — латинське коріння, тлумачиться як “молодший”. В дитинстві врівноважений, чуйний. В дорослому віці стає щирим.
Петро — давньогрецьке походження, означає “скеля”. В дитинстві мужній, сміливий. В дорослому віці стає сором’язливим.
Семен — давньоєврейське ім’я, перекладається як “почутий Господом в молитві”. В дитинстві правильний, хороший друг. В дорослому віці стає розважливим.
Ярослав — старослов’янське коріння, тлумачиться як “вогненна слава”. В дитинстві честолюбний, завзятий. В дорослому віці стає пристрасним.
День ангела 25 листопада — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій ангел-хранитель завжди оберігає тебе, дарує спокій у серці, щастя в душі та світлі моменти в житті. Хай кожен день приносить радість, добробут і теплі посмішки близьких.
***
В цей святковий день бажаю тобі світла й натхнення, внутрішньої гармонії та радості у кожному моменті. Нехай ангел завжди стоїть поруч, охороняючи від будь-яких негараздів і ведучи до щасливих подій.
***
З днем ангела! Бажаю, щоб твоє серце завжди було наповнене теплом і добром, а кожен день дарував нові можливості й приємні сюрпризи. Хай ангел-хранитель підтримує тебе у всіх справах і оберігає від неприємностей.
***
Прийми мої щирі вітання з днем ангела! Бажаю тобі внутрішньої сили, здоров’я, добробуту та достатку. Хай ангел завжди підказує правильний шлях, охороняє від смутку й дарує віру в щасливе майбутнє.
***
Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, даруючи світлі думки, радість і спокій. Бажаю любові, гармонії в душі та успіхів у всьому, що ти робиш.