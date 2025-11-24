Вміє привертати увагу: екс"ангел" Victoria's Secret у шоколадній сукні з вирізом до пупка позувала на церемонії

Леомі Андерсон / © Getty Images

Реклама

Британська модель і екс”ангел» Victoria’s Secret — Леомі Андерсон — відвідала церемонію нагородження Fashion Trust Arabia 2025 Awards у Національному музеї Катару.

Для своєї появи вона обрала розкішний образ, у якому опинилася у центрі уваги. На красуні була вишукана шоколадна фактурна сукня зі шлейфом від Vlora Mustafa.

Леомі Андерсон / © Getty Images

Вбрання мало галтер, глибокий виріз до пупка і високий розріз спереду, який дозволив їй продемонструвати стрункі ноги.

Реклама

Аутфіт Леомі доповнила темно-коричневими мюлями на шпильках. Вона зробила гладку зачіску, макіяж із блиском на губах і молочні манікюр та педикюр. Лук Андерсон завершила лаконічними золотими прикрасами.

Нагадаємо, Леомі Андерсон у сміливому образі з’явилася на премії Glamour Women Of The Year Awards 2025 у Лондоні. Замість верху у неї була прикраса-торочка з бісеру.