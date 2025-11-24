ТСН у соціальних мережах

У смугастій сукні і зі стьобаною сумочкою: Аманда Голден показала ефектний варіант офісного луку

54-річна британська радіоведуча щоразу приємно дивує своїми модними експериментами.

Аліна Онопа
Аманда Голден

Аманда Голден / © Getty Images

До об’єктивів папараці в Лондоні потрапила Аманда Голден, коли виходила зі студії Global Radio, де вона веде ранкове шоу на Heart Breakfast.

Ведуча продемонструвала ефектний варіант офісного образу. На ній була чорна закрита сукня міді в білу смужку з коміром-хомутом. Талію вона підкреслила тонким тканинним ремінцем до тону. На плечі зірка накинула класичне чорне пальто.

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда доповнила аутфіт чорними туфлями-човниками, чорними капроновими колготами і чорною стьобаною сумкою з ручкою-ланцюжком від Chanel.

У Голден була гарна зачіска з локонами, ніжний макіяж і манікюр кольору гнилої вишні. Вуха вона прикрасила лаконічними сережками, шию — золотими ланцюжками, а руки — золотими браслетами й каблучками.

Нагадаємо, минулого разу Аманда Голден з’явилася на вулицях Лондона в монохромному луку. На ній була жіночна оливкова трикотажна сукня і пальто до тону.

