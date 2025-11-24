Топ-15 фруктів, які лікарі радять людям з діабетом / © Credits

Видання Tua Saúde зібрало рекомендації лікарів щодо того, які фрукти обирати, коли краще їх їсти та яких мінімізувати, щоб ви отримали максимум користі. Свіжі цільні фрукти дозволені, якщо їх вживати у правильній кількості — 2–4 порції на день. Секрет — у клітковині. Вона сповільнює всмоктування цукру та не допускає різкого стрибка глюкози.

Однак, памʼятайте, що фруктові соки — не найкраща ідея, бо містять набагато більше цукру та майже нуль клітковини.

15 найкорисніших фруктів за діабету

Ці фрукти мають багато клітковини, помірний вміст вуглеводів і доведений позитивний вплив на глікемію.

Полуниця. Має низький глікемічний індекс, багата на антиоксиданти. Ожина. Чудове джерело клітковини, вітаміну C і флавоноїдів. Мандарини. Легкі, ароматні, з великою кількістю харчових волокон у часточках. Персики. Клітковина та природні антиоксиданти дарують стабільну глюкозу. Груші. Дуже клітковинні, дають відчуття ситості. Апельсини з м’якушем. Не сік, а саме фрукт — різниця колосальна. Яблука. Пектин у шкірці допомагає регулювати цукор. Яблучна гуаява. Одна з найкорисніших за кількістю клітковини. Авокадо. Майже не містить цукру, зате має здорові жири. Ківі. Багато клітковини, чудово стабілізує рівень глюкози. Диня. Нежирна, легка та соковита. Манго. Корисний, якщо їсти помірно, має середній глікемічний індекс. Сливи. Допомагають травленню, не викликають різкого підйому глюкози. Чорниця. Багата на антоціани, які покращують чутливість до інсуліну. Нектарин. Вітаміни A та C і клітковина — комбінований бонус.

Коли краще їсти фрукти

Лікарі радять їсти їх під час основного приймання їжі чи одразу після. Так жири, білки та клітковина уповільнюють всмоктування цукру чи як перекус із білком або клітковиною, наприклад, натуральний йогурт без цукру, ложка льону, ложка чіа та жменя горіхів. Таке поєднання робить фрукти безпечнішими та ситнішими.

Фрукти, які треба вживати з обережністю

Ці фрукти не під забороною, але потребують контрольованих порцій:

Виноград

Інжир

Папая

Банани

Кавун

Хурма

Фініки

Курага, родзинки та інші сухофрукти

Ці фрукти містять більше природних цукрів та менше клітковини. Їх треба їсти разом із білками чм корисними жирами.

Фрукти, яких краще уникати

Фрукти у сиропі

Фруктові джеми та желе

Консервовані фрукти з цукром

Соки (навіть натуральні)

Сухофрукти та горіхи

Сухофрукти істи можна, але у дуже малих порціях — 1 ст. л (30 г). .та обовʼязково перевіряйте, чи немає у них доданого цукру.

Горіхи. Один із найкращих перекусів. 30 г на день і ви отримаєте білок, клітковину, омега-жири, стабільні рівні глюкози та профілактику серцево-судинних захворювань

Фрукти можуть бути частиною збалансованого раціону при діабеті, якщо обирати цільні та свіжі, контролювати порції, поєднувати з білком, клітковиною та корисними жирами, і уникати соків і фруктів у сиропі

Харчуйтеся смачно, свідомо та без страху, а фрукти нехай стануть вашим природним ресурсом енергії та здоров’я.