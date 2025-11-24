- Дата публикации
Топ-15 фруктов, которые врачи советуют людям с диабетом
Фрукты — это не только о ярких красках на тарелке, но и о клетчатке, витаминах и естественной сладости, которая может быть частью здорового рациона даже для людей с диабетом.
Издание Tua Saúde собрало рекомендации врачей относительно того, какие фрукты выбирать, когда лучше их есть и какие минимизировать, чтобы вы получили максимум пользы. Свежие цельные фрукты разрешены, если их употреблять в правильном количестве — 2-4 порции в день. Секрет — в клетчатке. Она замедляет всасывание сахара и не допускает резкого скачка глюкозы.
Однако, помните, что фруктовые соки — не лучшая идея, потому что содержат гораздо больше сахара и почти ноль клетчатки.
15 самых полезных фруктов при диабете
Эти фрукты имеют много клетчатки, умеренное содержание углеводов и доказанное положительное влияние на гликемию.
Клубника. Имеет низкий гликемический индекс, богата антиоксидантами.
Ежевика — отличный источник клетчатки, витамина C и флавоноидов.
Мандарины — легкие, ароматные, с большим количеством пищевых волокон в дольках.
Персики. Клетчатка и природные антиоксиданты дарят стабильную глюкозу.
Груши Очень клетчатые, дают ощущение сытости.
Апельсины с мякотью. Не сок, а именно фрукт — разница колоссальная.
Яблоки. Пектин в кожуре помогает регулировать сахар.
Яблочная гуава — одна из самых полезных по количеству клетчатки.
Авокадо. Почти не содержит сахара, зато имеет здоровые жиры.
Киви. Много клетчатки, прекрасно стабилизирует уровень глюкозы.
Дыня. Нежирная, легкая и сочная.
Манго. Полезен, если есть умеренно, имеет средний гликемический индекс.
Сливы. Помогают пищеварению, не вызывают резкого подъема глюкозы.
Черника. богата антоцианами, которые улучшают чувствительность к инсулину.
Нектарин. Витамины A и C и клетчатка — комбинированный бонус.
Когда лучше есть фрукты
Врачи советуют есть их во время основного приема пищи или сразу после. Так жиры, белки и клетчатка замедляют всасывание сахара или как перекус с белком или клетчаткой, например, натуральный йогурт без сахара, ложка льна, ложка чиа и горсть орехов. Такое сочетание делает фрукты более безопасными и сытными.
Фрукты, которые надо употреблять с осторожностью
Эти фрукты не под запретом, но нуждаются в контролируемых порциях:
Виноград
Инжир
Папайя
Бананы
Арбуз
Хурма
Финики
Курага, изюм и другие сухофрукты
Эти фрукты содержат больше природных сахаров и меньше клетчатки. Их надо есть вместе с белками и полезными жирами.
Фрукты, которых лучше избегать
Фрукты в сиропе
Фруктовые джемы и желе
Консервированные фрукты с сахаром
Соки (даже натуральные)
Сухофрукты и орехи
Сухофрукты есть можно, но в очень малых порциях — 1 ст. л (30 г). .и обязательно проверяйте, нет ли в них добавленного сахара.
Орехи. Один из лучших перекусов. 30 г в день и вы получите белок, клетчатку, омега-жиры, стабильный уровень глюкозы и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний
Фрукты могут быть частью сбалансированного рациона при диабете, если выбирать цельные и свежие, контролировать порции, сочетать с белком, клетчаткой и полезными жирами, и избегать соков и фруктов в сиропе
Питайтесь вкусно, сознательно и без страха, а фрукты пусть станут вашим природным ресурсом энергии и здоровья.