Топ-15 фруктов, которые врачи советуют людям с диабетом / © Credits

Издание Tua Saúde собрало рекомендации врачей относительно того, какие фрукты выбирать, когда лучше их есть и какие минимизировать, чтобы вы получили максимум пользы. Свежие цельные фрукты разрешены, если их употреблять в правильном количестве — 2-4 порции в день. Секрет — в клетчатке. Она замедляет всасывание сахара и не допускает резкого скачка глюкозы.

Однако, помните, что фруктовые соки — не лучшая идея, потому что содержат гораздо больше сахара и почти ноль клетчатки.

15 самых полезных фруктов при диабете

Эти фрукты имеют много клетчатки, умеренное содержание углеводов и доказанное положительное влияние на гликемию.

Клубника. Имеет низкий гликемический индекс, богата антиоксидантами. Ежевика — отличный источник клетчатки, витамина C и флавоноидов. Мандарины — легкие, ароматные, с большим количеством пищевых волокон в дольках. Персики. Клетчатка и природные антиоксиданты дарят стабильную глюкозу. Груши Очень клетчатые, дают ощущение сытости. Апельсины с мякотью. Не сок, а именно фрукт — разница колоссальная. Яблоки. Пектин в кожуре помогает регулировать сахар. Яблочная гуава — одна из самых полезных по количеству клетчатки. Авокадо. Почти не содержит сахара, зато имеет здоровые жиры. Киви. Много клетчатки, прекрасно стабилизирует уровень глюкозы. Дыня. Нежирная, легкая и сочная. Манго. Полезен, если есть умеренно, имеет средний гликемический индекс. Сливы. Помогают пищеварению, не вызывают резкого подъема глюкозы. Черника. богата антоцианами, которые улучшают чувствительность к инсулину. Нектарин. Витамины A и C и клетчатка — комбинированный бонус.

Когда лучше есть фрукты

Врачи советуют есть их во время основного приема пищи или сразу после. Так жиры, белки и клетчатка замедляют всасывание сахара или как перекус с белком или клетчаткой, например, натуральный йогурт без сахара, ложка льна, ложка чиа и горсть орехов. Такое сочетание делает фрукты более безопасными и сытными.

Фрукты, которые надо употреблять с осторожностью

Эти фрукты не под запретом, но нуждаются в контролируемых порциях:

Виноград

Инжир

Папайя

Бананы

Арбуз

Хурма

Финики

Курага, изюм и другие сухофрукты

Эти фрукты содержат больше природных сахаров и меньше клетчатки. Их надо есть вместе с белками и полезными жирами.

Фрукты, которых лучше избегать

Фрукты в сиропе

Фруктовые джемы и желе

Консервированные фрукты с сахаром

Соки (даже натуральные)

Сухофрукты и орехи

Сухофрукты есть можно, но в очень малых порциях — 1 ст. л (30 г). .и обязательно проверяйте, нет ли в них добавленного сахара.

Орехи. Один из лучших перекусов. 30 г в день и вы получите белок, клетчатку, омега-жиры, стабильный уровень глюкозы и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний

Фрукты могут быть частью сбалансированного рациона при диабете, если выбирать цельные и свежие, контролировать порции, сочетать с белком, клетчаткой и полезными жирами, и избегать соков и фруктов в сиропе

Питайтесь вкусно, сознательно и без страха, а фрукты пусть станут вашим природным ресурсом энергии и здоровья.