Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Она приехала на мероприятие в сопровождении принца Уильяма, одета в темно-зеленое бархатное платье от Talbot Runhof, которое имело глубокий смысл.

Зеленый — не просто цвет сезона, он имеет и более глубокий смысл. Будь то нефритовый, изумрудный или глубокий темный оттенок, выбранный Миддлтон, он известен как цвет обновления и возрождения благодаря своей связи с природой.

Психолог по цвету Жюль Стэндиш объясняет Daily Mail:

«Зеленый цвет, если рассматривать его как длину волны света, естественным образом очень успокаивает глаза, сохраняя нас в состоянии стресса. Это также цвет сердечного центра, что делает его оттенком, имитирующим то, что исходит из сердца, демонстрируя дружелюбие, благожелательность и сострадание Кейт, поэтому он идеально подходит, чтобы подчеркнуть эту ее сторону. Этот оттенок также известен как оттенок, наиболее ассоциирующийся с удачей. Здесь, на принцессе Уэльской, которая постепенно возвращается к своим королевским обязанностям после года восстановления, цвет и его коннотации обретают новый контекст», — говорит эксперт.

Её появление в Королевском варьете лишь подчеркнуло тенденцию, определившую ее возвращение на публике. Кейт выбирает зелёный цвет не случайно, а целенаправленно, облачаясь в символизм и уверенность.

Кстати, на мероприятии принцесса Уэльская впервые прокомментировала и свой обновленный оттенок волос.