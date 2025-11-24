- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 45
- Время на прочтение
- 1 мин
На смену "королевскому синему" пришел зеленый: какое послание несла принцесса Кейт, появившись на варьете в таком наряде
В прошлую среду принцесса Уэльская блистательно вернулась на Королевское варьете-представление в лондонском Альберт-холле, что стало важным моментом в ее возвращении к светской жизни Лондона.
Она приехала на мероприятие в сопровождении принца Уильяма, одета в темно-зеленое бархатное платье от Talbot Runhof, которое имело глубокий смысл.
Зеленый — не просто цвет сезона, он имеет и более глубокий смысл. Будь то нефритовый, изумрудный или глубокий темный оттенок, выбранный Миддлтон, он известен как цвет обновления и возрождения благодаря своей связи с природой.
Психолог по цвету Жюль Стэндиш объясняет Daily Mail:
«Зеленый цвет, если рассматривать его как длину волны света, естественным образом очень успокаивает глаза, сохраняя нас в состоянии стресса. Это также цвет сердечного центра, что делает его оттенком, имитирующим то, что исходит из сердца, демонстрируя дружелюбие, благожелательность и сострадание Кейт, поэтому он идеально подходит, чтобы подчеркнуть эту ее сторону. Этот оттенок также известен как оттенок, наиболее ассоциирующийся с удачей. Здесь, на принцессе Уэльской, которая постепенно возвращается к своим королевским обязанностям после года восстановления, цвет и его коннотации обретают новый контекст», — говорит эксперт.
Её появление в Королевском варьете лишь подчеркнуло тенденцию, определившую ее возвращение на публике. Кейт выбирает зелёный цвет не случайно, а целенаправленно, облачаясь в символизм и уверенность.
Кстати, на мероприятии принцесса Уэльская впервые прокомментировала и свой обновленный оттенок волос.