5 привычек, ухудшающих зрение: как ежедневная рутина незаметно влияет на глаза

Как это может навредить глазам, рассказывает офтальмолог сети «Новий Зір» Тамбиев Руслан Казбекович, врач высшей категории, офтальмохирург.

В повседневной жизни мы редко задумываемся, что часто перегружаем свою зрительную систему. Наш глаз хорошо адаптируется к различным условиям, однако вредные привычки, которым мы потакаем изо дня в день, постепенно истощают его ресурсы.

Это может проявиться кратковременной зрительной усталостью или стать толчком к ухудшению уже имеющихся глазных болезней. Особое внимание тем, кто имеет нарушения рефракции, патологии сетчатки или факторы риска сосудистых поражений.

Эксперт приводит 5 самых распространенных привычек, которые вредят зрению.

1. Чтение с близкого расстояния

В сумерках, при плохом освещении, а часто просто когда смотрим в маленький экран смартфона и читаем мелкий шрифт, мы бессознательно приближаем текст или изображение к лицу. Причем сидим так долго, не замечая, что значительно превысили максимально допустимое для безопасности глаз расстояние.

«Когда дистанция слишком короткая, максимально напрягается цилиарная мышца — внутренняя структура глаза, регулирующая аккомодацию (способность фокусироваться на разные расстояния). Если так продолжается много времени, мышца перенапрягается — и появляется усталость, размытость изображения, головная боль, резь, а иногда слезотечение. Это проявления спазма аккомодации или астенопии», — объясняет офтальмолог.

У детей и подростков такое поведение может запускать ложную близорукость. Если не корректировать зрительный режим, она может превратиться в настоящую миопию.

У взрослых механизм другой, но перегрузка сказывается так же: глаз работает на пределе ресурса, что ухудшает качество жизни и усиливает симптомы имеющихся рефракционных нарушений.

Совет эксперта: держите книгу или телефон на расстоянии 30-40 см, а ноутбук — 60 см. Всегда включайте дополнительный источник света, если работаете за компьютером вечером или во время отключений электричества. Ведь чтобы компенсировать дефицит света, зрачок расширяется и вы ближе наклоняетесь к монитору.

«Прошу: не листайте ленту соцсетей или новостей в транспорте. Из-за движения глаза прилагают большие усилия, чтобы сфокусироваться на нестабильном изображении, что приводит к быстрой утомляемости. Лучше уж послушать музыку, подкаст или аудиокнигу», — отмечает врач.

2. Постоянное сидение в гаджетах

Конечно, современные экраны напрямую не портят зрение, однако влияют на самочувствие глаз из-за усталости, о чем говорилось выше, а также на появление сухости и снижение концентрации.

В чем же скрыт вред? В нашем поведении: при взаимодействии со смартфоном или компьютером мы реже моргаем, долго фиксируем взгляд на одном (обычно близком) расстоянии и сидим в статической, часто неестественной для позвоночника позе. Глаза пересыхают, цилиарная мышца перенапрягается, а сетчатка глаза недополучает кислорода, ведь от зажимов в шее, руках, плечах ухудшается кровоснабжение.

Дети, страдающие гаджетоманией, почти не бывают на улице. Этот фактор имеет особое значение для формирования близорукости.

«Я всегда говорю родителям: когда ваш ребенок днями дома с телефоном и не гуляет на свежем воздухе хотя бы 2 часа, его сетчатка недополучает ультрафиолета. Из-за этого не вырабатывается мелатонин и дофамин, которые тормозят рост глазного яблока — причину развития миопии», — отмечает офтальмолог.

У взрослых влияние гаджетов не столь выражено, но длительная работа в статическом режиме провоцирует спазм аккомодации, головную боль напряжения или синдром сухого глаза. При меньшем моргании естественная слеза не увлажняет глазное яблоко и слезная защитная пленка пересыхает, что приводит к повышению чувствительности, раздражению, покраснению и размытости зрения.

Совет эксперта: делайте короткие паузы, разминайтесь и растягивайтесь, гуляйте на свежем воздухе, пейте больше жидкости и в случае сухости глаз капайте искусственную слезу.

3. Курение

Врач отмечает: курильщики имеют значительно более высокие риски потерять зрение. Токсичные вещества табачного дыма ускоряют развитие катаракты, повреждают структуру макулы и углубляют течение возрастной макулярной дегенерации. Для этой болезни критически важно качество кровоснабжения сетчатки, а никотин и смолы нарушают ее на клеточном уровне.

Хрусталик от курения теряет прозрачность и эластичность, причем его старение происходит быстрее, чем у тех, кто не курит. Также табак усиливает оксидативный стресс, что влияет на сосуды глазного дна и качество питания тканей.

Совет эксперта: сделайте офтальмологическую диагностику, если есть признаки катаракты — помутнение хрусталика, нужна операция, иначе можно потерять зрение. То же касается проверки состояния сосудов. А главная рекомендация — бросить пагубную привычку курить.

4. Алкоголь

На самом деле алкоголь вредит не только печени. На зрение он негативно влияет 2 путями: меняет тонус сосудов и обезвоживает организм. Из-за этого кровообращение сетчатки ухудшается, ткани получают меньше кислорода, а мышцы глаза работают в напряженном режиме. Поэтому зрение постепенно снижается. У людей с диабетической или гипертонической ретинопатией это вообще грозит потерей зрения.

«Регулярное употребление спиртного вызывает сухость глаз, поскольку нарушает стабильность слезной пленки. Большие дозы крепкого алкоголя способны привести к токсической амблиопии — поражению зрительного нерва, что вызывает резкое падение остроты зрения», — разъясняет врач.

Совет эксперта: если нет сопутствующих заболеваний или глазных болезней, употребляйте алкоголь в меру и всегда проверенного качества, ведь отравление суррогатом или метиловым спиртом приводит к слепоте. А лучше пейте безалкогольные напитки.

5. Неправильное питание

Последствия ежедневной привычки — перехватить фастфуд, заесть стресс конфетой, употреблять полуфабрикаты или готовую мясную продукцию вроде колбас, сосисок и т.д. — часто недооценивают.

Рацион с большим количеством трансжиров, сахара и соли нарушает обмен веществ, влияет на уровень глюкозы и формирует предпосылки для ожирения и диабета II типа. А именно диабетическое поражение сетчатки является одной из самых распространенных причин потери зрения у взрослых.

Высокий уровень сахара повреждает сосуды сетчатки: они отекают, пропускают жидкость или закрываются. Так развивается диабетическая ретинопатия. Избыток соли, стресс и курение становятся предпосылкой для повышения артериального давления, а гипертоническая ретинопатия может привести к необратимым изменениям в глазном дне.

Совет эксперта: ешьте полезные для глаз продукты — с омега-3, антиоксидантами, лютеином, зеаксантином и жирорастворимыми витаминами. Да, они не лечат болезни, но поддерживают качество метаболизма и предупреждают развитие серьезных заболеваний.