5 звичок, які погіршують зір: як щоденна рутина непомітно впливає на очі

Як це може зашкодити очам — розповідає офтальмолог мережі «Новий Зір» Тамбієв Руслан Казбекович, лікар вищої категорії, офтальмохірург.

У повсякденному житті ми рідко замислюємося, що часто перенавантажуємо свою зорову систему. Наше око добре адаптується до різних умов, проте шкідливі звички, яким ми потураємо день у день, поступово виснажують його ресурси.

Це може проявитися короткочасною зоровою втомою або стати поштовхом до погіршення вже наявних очних хвороб. Особлива увага тим, хто має порушення рефракції, патології сітківки або фактори ризику судинних уражень.

Експерт наводить 5 найпоширеніших звичок, які шкодять зору.

1. Читання з близької відстані

У сутінках, за поганого освітлення, а часто просто коли дивимося в маленький екран смартфона та читаємо дрібний шрифт, ми несвідомо наближуємо текст чи зображення до обличчя. Причому сидимо так довго, не помічаючи, що значно перевищили максимально допустиму для безпеки очей відстань.

«Коли дистанція надто коротка, максимально напружується циліарний м’яз — внутрішня структура ока, що регулює акомодацію (здатність фокусуватися на різні відстані). Якщо так триває чимало часу, м’яз перенапружується — і з’являється втома, розмитість зображення, головний біль, різкі відчуття, а подекуди сльозотеча. Це прояви спазму акомодації або астенопії», — пояснює офтальмолог.

У дітей і підлітків така поведінка може запускати хибну короткозорість. Якщо не коригувати зоровий режим, вона може перетворитися на справжню міопію.

У дорослих механізм інший, але перенавантаження позначається так само: око працює на межі ресурсу, що погіршує якість життя та підсилює симптоми наявних рефракційних порушень.

Порада експерта: тримайте книжку або телефон на відстані 30–40 см, а ноутбук — 60 см. Завжди вмикайте додаткове джерело освітлення, якщо працюєте за комп’ютером увечері або під час відключень електрики, адже щоб компенсувати дефіцит світла, зіниця розширюється — і ви ближче нахиляється до монітора.

«Прошу: не гортайте стрічку соцмереж чи новин у транспорті. Через рух очі докладають великих зусиль, щоб сфокусуватися на нестабільному зображенні, що призводить до швидкої втомлюваності. Краще вже послухати музику, подкаст чи аудіокнижку», — наголошує лікар.

2. Постійне сидіння в ґаджетах

Звісно, сучасні екрани безпосередньо не псують зір, проте впливають на самопочуття очей через втому, про що йшлося вище, а також на появу сухості та зниження концентрації.

У чому ж прихована шкода? У нашій поведінці: під час взаємодії зі смартфоном чи комп’ютером ми рідше моргаємо, довго фіксуємо погляд на одній (зазвичай близькій) відстані та сидимо у статичній, часто неприродній для хребта позі. Очі пересихають, циліарний м’яз перенапружується, а сітківка ока недоотримує кисень, адже від затисків у шиї, руках і плечах погіршується кровопостачання.

Діти, які страждають на ґаджетоманію, майже не бувають на вулиці. Цей фактор має особливе значення для формування короткозорості.

«Я завжди кажу батькам: коли ваша дитина днями вдома з телефоном і не гуляє на свіжому повітрі хоча б 2 години, її сітківка недоотримує ультрафіолет. Через це не виробляються мелатонін і дофамін, які гальмують ріст очного яблука — причину розвитку міопії», — зазначає офтальмолог.

У дорослих вплив ґаджетів не настільки виражений, але тривала робота у статичному режимі провокує спазм акомодації, головний біль напруги чи синдром сухого ока. За меншого моргання природна сльоза не зволожує очне яблуко і слізна захисна плівка пересихає, що призводить до підвищення чутливості, подразнення, почервоніння та розмитості зору.

Порада експерта: робіть короткі паузи, розминайтеся та розтягуйтеся, гуляйте на свіжому повітрі, пийте більше рідини і в разі сухості очей капайте штучну сльозу.

3. Куріння

Лікар наголошує: курці мають значно вищі ризики втратити зір. Токсичні речовини тютюнового диму пришвидшують розвиток катаракти, ушкоджують структуру макули та поглиблюють перебіг вікової макулярної дегенерації. Для цієї хвороби критично важлива якість кровопостачання сітківки, а нікотин і смоли порушують її на клітинному рівні.

Кришталик від куріння втрачає прозорість та еластичність, причому його старіння відбувається швидше, ніж у тих, хто не курить. Також тютюн підсилює оксидативний стрес, який впливає на судини очного дна та якість живлення тканин.

Порада експерта: зробіть офтальмологічну діагностику. Якщо є ознаки катаракти — помутніння кришталика, — потрібна операція, інакше можна втратити зір. Те саме стосується перевірки стану судин. А головна рекомендація — кинути згубну звичку курити.

4. Алкоголь

Насправді алкоголь шкодить не лише печінці. На зір він негативно впливає 2 шляхами: змінює тонус судин і зневоднює організм. Через це кровообіг сітківки погіршується, тканини отримують менше кисню, а м’язи ока працюють у напруженому режимі. Через це зір поступово знижується. У людей з діабетичною чи гіпертонічною ретинопатією це взагалі загрожує втратою зору.

«Регулярне вживання спиртного спричиняє сухість очей, оскільки порушує стабільність слізної плівки. Великі дози міцного алкоголю здатні спричинити токсичну амбліопію — ураження зорового нерва, що викликає різке падіння гостроти зору», — роз’яснює лікар.

Порада експерта: якщо немає супутніх захворювань чи очних хвороб, вживайте алкоголь у міру й завжди перевіреної якості, адже отруєння сурогатом чи метиловим спиртом призводить до сліпоти. А краще пийте безалкогольні напої.

5. Неправильне харчування

Наслідки щоденної звички — перехопити фастфуд, заїсти стрес цукеркою, вживати напівфабрикати чи готову м’ясну продукцію на кшталт ковбас, сосисок тощо — часто недооцінюють.

Раціон з великою кількістю трансжирів, цукру й солі порушує обмін речовин, впливає на рівень глюкози та формує передумови для ожиріння і діабету ІІ типу. А саме діабетичне ураження сітківки є однією з найпоширеніших причин втрати зору в дорослих.

Високий рівень цукру ушкоджує судини сітківки: вони набрякають, пропускають рідину або закриваються. Так розвивається діабетична ретинопатія. Надлишок солі, стрес і куріння стають передумовою для підвищення артеріального тиску, а гіпертонічна ретинопатія може призвести до незворотних змін в очному дні.

Порада експерта: їжте корисні для очей продукти — з омега-3, антиоксидантами, лютеїном, зеаксантином і жиророзчинними вітамінами. Так, вони не лікують хвороби, але підтримують якість метаболізму та попереджають розвиток серйозних захворювань.