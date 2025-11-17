Винищувачі Rafale для України: що це за літаки та як вони змінять ситуацію на фронті

Винищувачі Rafale

Україна уклала історичну угоду з Францією про придбання 100 багатоцільових винищувачів Rafale.

Домовленість також передбачає постачання потужних систем ППО SAMP-T і радарів, які мають значно посилити захист українського неба.

Що відомо про літаки Rafale та які іноземні літаки є на озброєнні в України — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон 17 листопада підписали спільну декларацію про придбання оборонного обладнання. Угода має на меті значно посилити бойову авіацію України та захист неба.

Згодом український президент розкрив деталі та повідомив, що держава зробила історичне замовлення на 100 літаків Rafale 4 (до 2035 року) для оснащення своєї армії.

Президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

«Україна щойно здійснила історичне замовлення на 100 винищувачів Rafale для оснащення своєї армії», — сказав Зеленський у коментарі кореспонденту TF1-LCI.

Також він уточнив, що угода передбачає можливість для України придбати військове обладнання з французької оборонної промислової та технологічної бази, зокрема:

потужні французькі радари;

вісім систем ППО SAMP-T по шість пускових у кожній;

необхідні ракети та керовані бомби.

Варто зауважити, що система ППО SAMP/T, що постачатиметься, здатна знищувати балістичні ракети на рівні з американськими Patriot.​

Також, за словами Зеленського, вже цього року розпочнуться спільні проєкти між нашими оборонними галузями.

«Спільно вироблятимемо дрони-перехоплювачі, працюватимемо над розвитком критичних технологій і компонентів, які можуть бути інтегровані в українські безпілотники», — додав він.

Винищувачі Rafale — що це за літаки та хто зможе ними управляти

На пресконференції з президентом Франції Емманулем Макроном Зеленський зауважив, що ті пілоти, які вже вміють керувати винищувачами Mirage-2000, зможуть швидко опанувати управління літаками Rafale.

«Ті пілоти, які вже мають практику на „Міражах“, ми прекрасно це знаємо — вони не витрачатимуть рік на навчання на майбутніх „Рафалях“, а будуть дуже швидко переходити. І ми про це говорили ще до цього», — наголосив український президент.

Винищувачі Rafale / © Defense Express

Dassault Rafale — це французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений компанією Dassault Aviation. Він перебуває на озброєнні Повітряних сил та ВМС Франції від 2000 року і вважається одним з найефективніших винищувачів Європи.

Літак може виконувати широкий спектр місій: від завоювання переваги в повітрі та перехоплення до атак наземних/морських цілей, ведення розвідки та навіть ядерного стримування.

Rafale може нести таке озброєння: крилаті ракети великої дальності, ракети «повітря-повітря», керовані авіабомби та гармати.​​

Його висока ефективність забезпечена надсучасною авіонікою, включно з радаром AESA та системами радіоелектронної боротьби.

Швидкість цього літака може становити до 2203 км за годину (1,8 Маха), а бойовий радіус до 1800 км (близько 1100 км в конфігурації перехоплювача).

Винищувач Rafale / © AFP

Rafale має великий попит на світовому ринку: його вже закупили такі країни, як Греція, Єгипет, Індія, Катар і Хорватія. Станом на 2025 рік було виготовлено близько 300 цих винищувачів.

Перше бойове застосування Rafale відбулося 2007 року під час операції НАТО в Афганістані, а згодом він довів свою високу ефективність у Лівії, Сирії та Іраку.

Як прогнозують експерти Defense Express, закупівля 100 таких літаків може стати Україні у 22,5 млрд євро.

«У питанні вартості 100 винищувачів Rafale F4 для України цілком можливо виходити з ціни у 22,5 млрд євро в комплексному постачанні», — зазначають фахівці.

Як Rafale можуть підсилити ЗСУ

Авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко в коментарі для УНІАН розповів, що отримання винищувачів Rafale допоможе Україні зрівнятися з Росією за рівнем озброєння та радарною потужністю.

Хоча поточні ракети MICA для Rafale мають меншу дальність (80 км) порівняно з більшістю російських (120 км), Франція вже прийняла на озброєння нові ракети Meteor з дальністю 200 км (завдяки прямоточному двигуну), що може збільшити дальність польоту.

Винищувач Rafale / © Defense Express

Романенко наголосив, що завдяки кращим можливостям радара та екранованим двигунам Rafale зможе виявляти російські винищувачі на відстані до 200 км, тоді як росіяни його — лише за 150 км.

«Якщо ми отримаємо „Рафалі“, то за потужністю радара, загалом за озброєнням ми станемо з росіянами приблизно однаковими. Вони можуть за 300 км виявляти великі цілі, а наш винищувач типу „Гріпен“ і так само „Рафаль“ мають кращі можливості, тому що в цих літаків екрановані двигуни, а в росіян — ні. Тобто росіяни можуть їх бачити десь за 150 км, а ми такий російський винищувач зможемо побачити на відстані до 200 км», — наголосив експерт.

F-16 — іноземні винищувачі, які вже перебувають на озброєнні України

Україна вже має у своєму розпорядженні винищувачі F-16 Fighting Falcon, які були отримані від низки країн-партнерів, зокрема Нідерландів, Данії, Бельгії та Норвегії.

Перші F-16 прибули до України влітку 2024 року і вже брали участь у бойових завданнях, зокрема в захисті повітряного простору. Літаки оснащені сучасними системами зв’язку, як-от Link 16, що дозволяє ефективно взаємодіяти з союзниками НАТО. Україна проходить навчання пілотів і технічного персоналу для експлуатації цих літаків.

Винищувач F-16 / © Getty Images

Станом на листопад 2025 року відомо, що в розпорядженні ЗСУ є щонайменше 42 винищувачі F-16.

Як розповів український пілот із позивним «АБ», перехід з МіГ-29 на F-16 кардинально змінив ситуацію. За його словами, українські пілоти отримали значно кращу ситуаційну обізнаність, потужніші радіолокаційні станції (РЛС — Ред.) та вищу точність ударів.

Однак головною загрозою сьогодні залишається посилення російських засобів радіолокаційної боротьби (РЕБ — Ред.), яке вимагає постійного пошуку нових шляхів протидії, адже домінування в електромагнітному спектрі є вирішальним.

Які західні літаки на підході до ЗСУ

Окрім Rafale, Україна найближчим часом отримає шведські винищувачі Gripen Е та решту обіцяних французьких літаків Mirage 2000-5F.

Раніше президент України заявляв, що отримання літаків Gripen є пріоритетом для держави.

«Gripen, наприклад, є одним з фаворитів цих платформ. Чому? Обслуговування Gripen — найдешевше, бо найменша кількість людей має бути залучена. Для нашого пілота з фахом і досвідом — це не півтора року навчання, як, наприклад, у нас було з F-16, а 6 місяців. Усі льотно-посадкові технічні можливості у Gripen теж вигідні, ви знаєте — вони можуть злітати та сідати на траси. Також важливо, що Gripen зручні в питанні застосування зброї», — пояснив президент Зеленський.

Винищувачі JAS 39 Gripen / © Defence express

Згодом міністр оборони Денис Шмигаль повідомляв, що перші шведські винищувачі можуть з’явитися в українському небі вже наступного року. А від 2033 року Київ планує повністю освоїти технології та налагодити власне виробництво цих бойових машин.

Водночас йдеться про 150 бойових літаків, закупівлю яких Україні допоможе здійснити Стокгольм.

Як зазначає видання Defense Express, нові шведські літаки дозволять Повітряним силам України мати сучасні винищувачі, спроможні замінити старі машини та забезпечити довгострокову стійкість повітряного флоту.

За словами фахівців, шведський винищувач Gripen має низку переваг: невисока ціна, невибагливість в обслуговуванні та широкий спектр озброєння.

Головний «плюс» — невибагливість до посадкових смуг: літак розроблявся для можливості зльоту з автомагістралей і польових аеродромів (для розосередження авіації) та приземлення на них.

Крім того, завдяки широкому арсеналу Gripen може використовувати ракети різних виробників, а також має потенціал для інтеграції українських ракет (наприклад, повітряного «Нептуна»), що дозволить заощадити значні кошти на закупівлі дорогих іноземних боєприпасів (як-от ракети Meteor вартістю 2 млн євро).

Щодо французьких літаків Mirage 2000-5F варто зазначити, що перша партія винищувачів прибула до України на початку лютого 2025 року.

Винищувачі Mirage 2000 / © wikipedia.org

Це одномоторний дельтоподібний винищувач (швидкість до Мах 2,2, висота польоту понад 15 км).

Літак оснащений сучасним радаром Thales RDY та використовує ракети MICA для повітряного бою. В модернізованій версії для України він також отримав можливість дальніх ударів завдяки інтеграції з ракетами SCALP-EG.

Для України Mirage 2000-5F став важливою проміжною ланкою між застарілими радянськими літаками та новітніми F-16. Його авіоніка й високоточне озброєння дозволяють ефективно протидіяти крилатим ракетам і дронам та завдавати ударів по тилових об’єктах ворога.

Перше бойове застосування французьких літаків в Україні було підтверджено 7 березня 2025 року. Тоді винищувачі Mirage 2000-5F, працюючи в координації з F-16 і наземними комплексами, успішно збили одну з російських крилатих ракет (Х-101) за допомогою ракети MICA. Це сталося під час масованого удару, коли українська ППО знищила понад 130 ворожих цілей.

Як зазначають аналітики Defense Express, станом на початок вересня Франції могла передати менш ніж п’ять літаків попри заявлену кількість 20 одиниць.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.