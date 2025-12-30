«Це лише початок»: Латвія завершила будівництво інженерних загороджень на кордоні з Росією

Загородження на кордоні РФ та Латвії / Фото: vni.lv

Латвія офіційно завершила масштабний проєкт зі зведення інженерних загороджень уздовж кордону з Росією.

Про це повідомляє державна компанія Valsts Nekustamie Īpašumi, яка координувала реалізацію безпекового проєкту.

За інформацією латвійської сторони, спорудження фізичного бар’єру є лише першим етапом комплексної системи захисту кордону. Держава вже переходить до наступної фази робіт.

Міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард Козловскіс наголосив, що після завершення будівництва огорожі триває впровадження сучасних систем відеоспостереження та технічного моніторингу. Вони мають забезпечити постійний контроль над східним кордоном ЄС.

«Фізичний бар’єр — це лише початок. Ми послідовно будуємо комплексну систему безпеки кордону», — зазначив Козловскіс.

Крім самої огорожі, облаштовано дороги для прикордонного патрулювання, технічні платформи та контрольні пункти.

Це дозволяє прикордонникам оперативно реагувати на потенційні загрози та пересування поблизу кордону.

