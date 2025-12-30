- Дата публікації
Росія атакувала Україну балістикою: в Одесі та Харкові пролунали вибухи
Загарбники завдали ракетного удару по території України, застосувавши балістичне озброєння.
В ніч проти 30 грудня російські загарбники атакували Україну балістичними ракетами.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Зокрема повідомлялося про швидкісні цілі у напрямку Харківщини та Одещини.
Моніторингові канали повідомили про вибухи, які пролунали у Одесі та Харкові.
Раніше повідомлялося, що у «Нафтогазі» пояснили, чому РФ саме зараз почала активно обстрілювати енергетику.
Ми раніше інформували, що російське виробництво ракет та дронів вийшло на пік своїх промислових потужностей, на якому досі перебуває.