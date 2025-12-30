- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 30 грудня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: спілкуючись з оточенням, бажано стежити за емоціями, інакше можна спровокувати небажаний конфлікт.
Символ дня: корона.
Стихія дня: Вогонь, Земля.
Щасливе число дня: 2.
Щасливий колір дня: зелений, смарагдовий.
Щасливі камені дня: селеніт, гематит.
За яку частину тіла відповідає: хребет.
Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних захворювань, виліковування — важливо одразу ж звернутися по допомогу до лікаря
Харчування дня: можна влаштувати розвантажувальний день.
Стрижка дня: для стрижки день сприятливий.
Магія і містика дня: ворожіння дасть відповідь на будь-які запитання.
Сни дня: сни нинішньої ночі розповідають людині про внутрішні проблеми, які існують у нас.
Табу дня: небажано використовувати колючі та ріжучі предмети, навіть якщо йдеться лише про столові прилади.
Цитата дня: «Ключ до успіху — бажання» (Аль Пачіно).
