Астрологічний прогноз на 30 грудня

Корона / © Associated Press

Реклама

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: спілкуючись з оточенням, бажано стежити за емоціями, інакше можна спровокувати небажаний конфлікт.

Символ дня: корона.

Реклама

Стихія дня: Вогонь, Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: зелений, смарагдовий.

Щасливі камені дня: селеніт, гематит.

Реклама

За яку частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних захворювань, виліковування — важливо одразу ж звернутися по допомогу до лікаря

Харчування дня: можна влаштувати розвантажувальний день.

Стрижка дня: для стрижки день сприятливий.

Реклама

Магія і містика дня: ворожіння дасть відповідь на будь-які запитання.

Сни дня: сни нинішньої ночі розповідають людині про внутрішні проблеми, які існують у нас.

Табу дня: небажано використовувати колючі та ріжучі предмети, навіть якщо йдеться лише про столові прилади.

Цитата дня: «Ключ до успіху — бажання» (Аль Пачіно).

Реклама

Читайте також: