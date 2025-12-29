Сміливо: переможниця "Холостяка-14" Надін Головчук у білизні похизувалася стрункою фігурою

Свята ми уявляємо як час близькості, сміху та теплих розмов, але на практиці грудень часто перетворюється на нескінченний список справ: подарунки, застілля, робочі дедлайни, ще одна вечірка та ще один образ «на вихід». У результаті — менше радості та більше втоми.