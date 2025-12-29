ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Астрологиня принцеси Діани дала невтішний прогноз: що чекає на короля Чарльза 2026 року

Відома астрологиня та експертка з королівської родини Деббі Франк розповіла, що чекає на короля Чарльза III нового 2026 року.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Король Чарльз

Король Чарльз / © Associated Press

Кінець року приніс королю Чарльзу важливі зміни та біль після того, як він публічно позбавив свого молодшого брата Ендрю Маунтбеттен-Віндзора королівських титулів та почестей. І, схоже, прийдешній 2026 рік знову виявить його «особисті проблеми», розповіла королівська астрологиня Деббі Франк.

В ексклюзивному інтерв’ю HELLO! Деббі, яка була близькою подругою принцеси Діани, сказала: «Друга половина року — це Сатурн на середині неба короля Чарльза, що вказує на вирішальний момент у його правлінні. Наприкінці липня очікується хвиля вдячності на адресу монарха. У вересні громадськість глибше усвідомить його особисті проблеми».

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Астрологиня також додала, що наступні 12 місяців загалом «ознаменують собою поворотний момент у стосунках між королем, країною та королевою».

«2026 року Плутон, могутня планета переходів і трансформацій, опиняється в аспекті шлюбу і стосунків у гороскопі короля Чарльза, — сказала вона. — Цей астрологічний аспект — це місце, де перебувають найважливіші стосунки людини. Як із коханою людиною, так і з оточенням».

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що зірки нам пророкують у січні 2026 року.

