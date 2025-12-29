- Дата публікації
Астрологиня принцеси Діани дала невтішний прогноз: що чекає на короля Чарльза 2026 року
Відома астрологиня та експертка з королівської родини Деббі Франк розповіла, що чекає на короля Чарльза III нового 2026 року.
Кінець року приніс королю Чарльзу важливі зміни та біль після того, як він публічно позбавив свого молодшого брата Ендрю Маунтбеттен-Віндзора королівських титулів та почестей. І, схоже, прийдешній 2026 рік знову виявить його «особисті проблеми», розповіла королівська астрологиня Деббі Франк.
В ексклюзивному інтерв’ю HELLO! Деббі, яка була близькою подругою принцеси Діани, сказала: «Друга половина року — це Сатурн на середині неба короля Чарльза, що вказує на вирішальний момент у його правлінні. Наприкінці липня очікується хвиля вдячності на адресу монарха. У вересні громадськість глибше усвідомить його особисті проблеми».
Астрологиня також додала, що наступні 12 місяців загалом «ознаменують собою поворотний момент у стосунках між королем, країною та королевою».
«2026 року Плутон, могутня планета переходів і трансформацій, опиняється в аспекті шлюбу і стосунків у гороскопі короля Чарльза, — сказала вона. — Цей астрологічний аспект — це місце, де перебувають найважливіші стосунки людини. Як із коханою людиною, так і з оточенням».
