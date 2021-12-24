Як правильно пити горілку: традиційний напій на новорічному столі

Горілка — це легендарний напій, традиційний для дуже багатьох країн.

Свята не відбуваються не лише без шампанського, а й без горілки. Взагалі її вживання - це такий собі вид мистецтва. Тисячі варіацій рецептів, місцеві легенди й анекдоти - горілка вже давно стала невід'ємною частиною нашої культури. Не обійтися без неї і на новорічному столі.

Як правильно пити горілку та з чим вона поєднується - у матеріалі ТСН.ua.

Як правильно пити горілку

Зазвичай чисту горілку п'ють охолодженою - навіть крижаною - 6-10 градусів. Тоді всі різкі запахи цього напою зникають, а гіркота алкоголю пом'якшиться.

П'ють горілку невеликими порціями по 30-50 мл із спеціальних чарок. Це може бути мала склянка циліндричної форми, шоти чи келих на короткій ніжці. Горілку зазвичай п'ють залпом, тому й потрібні келихи маленького об'єму.

Краще ніколи не "змішувати" горілку з іншими алкогольними напоями. Якщо вже горілка – то до кінця застілля. Аби швидко і сильно не сп'яніти, а потім не було похмілля.

Коктейлі з горілки

"Кривава Мері"

Цей коктейль чи не найвідоміший, в онові якого горілка.

Рецепт: 50 мл горілки, 100 мл томатного соку, 15 мл лимонного соку, кілька крапель соусу "Тобаско", дібка солі і перцю, лід. Змішуємо у шейкері всі складники, крім соусу. Його додаємо у стакан з коктейлем.

Фото з відкритих джерел

"Секс на пляжі"

Цей напій - класичний алкогольний коктейль.

Рецепт: 50 мл горілки, 50 мл персикового шнапсу, 10 мл лимонного соку, 100 мл журавлинного соку, 100 мл апельсинового соку, лід. У шейкері змішуємо горілку, персиковий шнапс та лимонний сік. У склянку кладемо лід, наливаємо сік журавлини і апельсина, а потім додаємо - суміш з шейкера.

"Викрутка"

Це чи не найпростіший, але разом з тим унікальний коктейль

Рецепт: 50 мл горілки, 1 апельсин, 1 мандарин, 200 г льоду, кілька крапель ангостури. Витискаємо сік з цитрусових у склянку, додаємо лід і горілку. Перемішуємо і додаємо кілька крапель ангостури.

З чим п'ють горілку

З чим тільки не п'ють настільки популярний напій. Закусити горілку можна чим завгодно. Ну крім, мабуть, солодощів.

Добре смакуватиме напій зі стравами традиційної української кухні. Гарно підійдуть і наїдки з новорічного столу - як от олів'є, оселедець під шубою чи канапки з ікрою. Втім, чи не найкраща закуска до горілки - це бутерброд зі свіжим хлібом, жирним салом і часником. А ще мариновані овочі чи грибочки з бочки - це зовсім інша справа.

Щоб застілля із сорокаградусним напоєм минуло "на ура", страви краще вживати від гарячих до холодних. Почати варто з найбільш поживних - це не дасть одразу сп'яніти. Далі - салати і гострі закуски. Вони допоможуть довше протриматися в тверезому стані.

Як пити горілку, щоб на ранок не було нестерпно боляче

Ось кілька загальновизнаних порад:

За кілька годин до випивки з'їжте кілька варених картоплин або два сирих яйця, або дві столові ложки оливкової олії.

Не змішуйте різні напої, що містять алкоголь.

Пийте горілку одним хилом, так ви не зможете швидко сп'яніти.

Завжди закусуйте стравами, в складі яких є велика кількість солі.

Вранці після застілля забудьте про алкоголь. Рятує чаєм з лимоном, мінеральна водою, розсіл та бульйон.

Горілка – один із найпопулярніших алкогольних напоїв. Найчастіше її вживають у чистому вигляді. Втім, її використовують і для смачних коктейлів. Вони без сумніву прикрасять новорічне застілля.

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