Як правильно пити горілку: традиційний напій на новорічному столі

Горілка — це легендарний напій, традиційний для дуже багатьох країн.
Свята не відбуваються не лише без шампанського, а й без горілки. Взагалі її вживання - це такий собі вид мистецтва. Тисячі варіацій рецептів, місцеві легенди й анекдоти - горілка вже давно стала невід'ємною частиною нашої культури. Не обійтися без неї і на новорічному столі.
Як правильно пити горілку та з чим вона поєднується - у матеріалі ТСН.ua.
Як правильно пити горілку
Зазвичай чисту горілку п'ють охолодженою - навіть крижаною - 6-10 градусів. Тоді всі різкі запахи цього напою зникають, а гіркота алкоголю пом'якшиться.
П'ють горілку невеликими порціями по 30-50 мл із спеціальних чарок. Це може бути мала склянка циліндричної форми, шоти чи келих на короткій ніжці. Горілку зазвичай п'ють залпом, тому й потрібні келихи маленького об'єму.
Краще ніколи не "змішувати" горілку з іншими алкогольними напоями. Якщо вже горілка – то до кінця застілля. Аби швидко і сильно не сп'яніти, а потім не було похмілля.
Коктейлі з горілки
"Кривава Мері"
Цей коктейль чи не найвідоміший, в онові якого горілка.
Рецепт: 50 мл горілки, 100 мл томатного соку, 15 мл лимонного соку, кілька крапель соусу "Тобаско", дібка солі і перцю, лід. Змішуємо у шейкері всі складники, крім соусу. Його додаємо у стакан з коктейлем.
"Секс на пляжі"
Цей напій - класичний алкогольний коктейль.
Рецепт: 50 мл горілки, 50 мл персикового шнапсу, 10 мл лимонного соку, 100 мл журавлинного соку, 100 мл апельсинового соку, лід. У шейкері змішуємо горілку, персиковий шнапс та лимонний сік. У склянку кладемо лід, наливаємо сік журавлини і апельсина, а потім додаємо - суміш з шейкера.
"Викрутка"
Це чи не найпростіший, але разом з тим унікальний коктейль
Рецепт: 50 мл горілки, 1 апельсин, 1 мандарин, 200 г льоду, кілька крапель ангостури. Витискаємо сік з цитрусових у склянку, додаємо лід і горілку. Перемішуємо і додаємо кілька крапель ангостури.
З чим п'ють горілку
З чим тільки не п'ють настільки популярний напій. Закусити горілку можна чим завгодно. Ну крім, мабуть, солодощів.
Добре смакуватиме напій зі стравами традиційної української кухні. Гарно підійдуть і наїдки з новорічного столу - як от олів'є, оселедець під шубою чи канапки з ікрою. Втім, чи не найкраща закуска до горілки - це бутерброд зі свіжим хлібом, жирним салом і часником. А ще мариновані овочі чи грибочки з бочки - це зовсім інша справа.
Щоб застілля із сорокаградусним напоєм минуло "на ура", страви краще вживати від гарячих до холодних. Почати варто з найбільш поживних - це не дасть одразу сп'яніти. Далі - салати і гострі закуски. Вони допоможуть довше протриматися в тверезому стані.
Як пити горілку, щоб на ранок не було нестерпно боляче
Ось кілька загальновизнаних порад:
- За кілька годин до випивки з'їжте кілька варених картоплин або два сирих яйця, або дві столові ложки оливкової олії.
- Не змішуйте різні напої, що містять алкоголь.
- Пийте горілку одним хилом, так ви не зможете швидко сп'яніти.
- Завжди закусуйте стравами, в складі яких є велика кількість солі.
- Вранці після застілля забудьте про алкоголь. Рятує чаєм з лимоном, мінеральна водою, розсіл та бульйон.
Горілка – один із найпопулярніших алкогольних напоїв. Найчастіше її вживають у чистому вигляді. Втім, її використовують і для смачних коктейлів. Вони без сумніву прикрасять новорічне застілля.
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