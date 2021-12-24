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Як правильно пити горілку: традиційний напій на новорічному столі

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Як правильно пити горілку: традиційний напій на новорічному столі

pixabay.com

Горілка — це легендарний напій, традиційний для дуже багатьох країн.

Свята не відбуваються не лише без шампанського, а й без горілки. Взагалі її вживання - це такий собі вид мистецтва. Тисячі варіацій рецептів, місцеві легенди й анекдоти - горілка вже давно стала невід'ємною частиною нашої культури. Не обійтися без неї і на новорічному столі.

Як правильно пити горілку та з чим вона поєднується - у матеріалі ТСН.ua.

Як правильно пити горілку

Зазвичай чисту горілку п'ють охолодженою - навіть крижаною - 6-10 градусів. Тоді всі різкі запахи цього напою зникають, а гіркота алкоголю пом'якшиться.

П'ють горілку невеликими порціями по 30-50 мл із спеціальних чарок. Це може бути мала склянка циліндричної форми, шоти чи келих на короткій ніжці. Горілку зазвичай п'ють залпом, тому й потрібні келихи маленького об'єму.

Краще ніколи не "змішувати" горілку з іншими алкогольними напоями. Якщо вже горілка – то до кінця застілля. Аби швидко і сильно не сп'яніти, а потім не було похмілля

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Коктейлі з горілки 

"Кривава Мері"

Цей коктейль чи не найвідоміший, в онові якого горілка. 

Рецепт: 50 мл горілки, 100 мл томатного соку, 15 мл лимонного соку, кілька крапель соусу "Тобаско", дібка солі і перцю, лід. Змішуємо у шейкері всі складники, крім соусу. Його додаємо у стакан з коктейлем.

© Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел

"Секс на пляжі"

Цей напій - класичний алкогольний коктейль.

Рецепт: 50 мл горілки, 50 мл персикового шнапсу, 10 мл лимонного соку, 100 мл журавлинного соку, 100 мл апельсинового соку, лід. У шейкері змішуємо горілку, персиковий шнапс та лимонний сік. У склянку кладемо лід, наливаємо сік журавлини і апельсина, а потім додаємо - суміш з шейкера.

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"Викрутка"

Це чи не найпростіший, але разом з тим унікальний коктейль 

Рецепт: 50 мл горілки, 1 апельсин, 1 мандарин, 200 г льоду, кілька крапель ангостури. Витискаємо сік з цитрусових у склянку, додаємо лід і горілку. Перемішуємо і додаємо кілька крапель ангостури.

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З чим п'ють горілку 

З чим тільки не п'ють настільки популярний напій. Закусити горілку можна чим завгодно. Ну крім, мабуть, солодощів. 

Добре смакуватиме напій зі стравами традиційної української кухні. Гарно підійдуть і наїдки з новорічного столу - як от олів'є, оселедець під шубою чи канапки з ікрою. Втім, чи не найкраща закуска до горілки - це  бутерброд зі свіжим хлібом, жирним салом і часником. А ще мариновані овочі чи грибочки з бочки - це зовсім інша справа.

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Щоб застілля із сорокаградусним напоєм минуло "на ура", страви краще вживати від гарячих до холодних. Почати варто з найбільш поживних - це не дасть одразу сп'яніти. Далі - салати і гострі закуски. Вони допоможуть довше протриматися в тверезому стані.

Як пити горілку, щоб на ранок не було нестерпно боляче

Ось кілька загальновизнаних порад:

  • За кілька годин до випивки з'їжте кілька варених картоплин або два сирих яйця, або дві столові ложки оливкової олії.
  • Не змішуйте різні напої, що містять алкоголь. 
  • Пийте горілку одним хилом, так ви не зможете швидко сп'яніти.
  • Завжди закусуйте стравами, в складі яких є велика кількість солі.
  • Вранці після застілля забудьте про алкоголь. Рятує чаєм з лимоном, мінеральна водою, розсіл та бульйон.

Горілка – один із найпопулярніших алкогольних напоїв. Найчастіше її вживають у чистому вигляді. Втім, її використовують і для смачних коктейлів. Вони без сумніву прикрасять новорічне застілля.

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