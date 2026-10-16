День ангела 23 жовтня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 23 жовтня / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 23 жовтня

23 жовтня 2026 року привітайте з іменинами Володимира, Гната, Максима, Миколу, Олександра, Якова, Єфросинію.

Володимир — старонімецьке походження, означає «володіє світом». В дитинстві має широкий кругозір, товариський. В дорослому віці стає інтелігентним, відданим.

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Гнат — латинське ім’я, перекладається як «вогненний». В дитинстві має вибуховий характер, часто зразковий учень. В дорослому віці стає енергійним, має чудово розвинену фантазію.

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Максим — латинське коріння, тлумачиться як «найвеличніший». В дитинстві відкритий, доброзичливий, лагідний. В дорослому віці стає дипломатичним, активним.

Микола — давньогрецьке походження, означає «переможець народів». В дитинстві ніжний, спокійний, тихий. В дорослому віці стає впевненим у собі, рішучим.

Олександр — давньогрецьке ім’я, перекладається як «захисник». В дитинстві сміливий, добре вчиться. В дорослому віці стає вірним, справедливим.

Яків — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «наступати по п’ятах». В дитинстві рухливий, непосидючий, добрий. В дорослому віці стає делікатним, красномовним.

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Єфросинія — давньогрецьке походження, означає «веселощі». В дитинстві наполеглива, відповідальна, нехитра. В дорослому віці стає тендітною, впертою.

День ангела 23 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 23 жовтня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від негараздів, допомагає долати труднощі та вказує правильний шлях. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щирої любові й багато щасливих моментів у житті!

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З іменинами! Бажаю, щоб у твоєму серці завжди жила радість, у душі панував мир, а поруч були люди, які цінують, люблять і підтримують. Нехай кожен день приносить приємні сюрпризи, добрі новини та нові приводи для усмішки!

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, захищає від усього лихого та допомагає здійснювати найзаповітніші мрії. Бажаю щастя, достатку, сімейного затишку, благополуччя та Божого благословення на кожен день!

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З Днем ангела! Нехай життя буде сповнене світла, добра й тепла, а доля дарує багато щасливих можливостей. Бажаю, щоб усі тривоги залишалися позаду, мрії поступово ставали реальністю, а любов рідних і близьких зігрівала душу за будь-яких обставин!

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Вітаю з іменинами від усього серця! Бажаю миру, здоров’я, невичерпної енергії та впевненості в завтрашньому дні. Нехай ангел-охоронець береже тебе й твою родину, допомагає в добрих справах, а кожен новий день буде наповнений надією, любов’ю та приємними подіями!

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