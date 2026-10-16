Чим замінити Starlink для українських дронів: експерт оцінив можливості Європи

Starlink / © depositphotos.com

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Супутникова система Starlink залишається найбільш оптимальним рішенням для України за співвідношенням вартості, швидкості, ваги та розміру терміналів.

Про це в інтерв’ю УНІАН заявив авіаційний експерт, фахівець із питань розвитку озброєнь і новітніх технологій Богдан Долінце.

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Чому Mesh-модеми не можуть повністю замінити Starlink

За словами експерта, одним із головних обмежень Mesh-модемів є радіус дії та вага обладнання. Це особливо важливо для безпілотників середньої дальності, які мають суворі обмеження щодо маси корисного навантаження.

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«Якщо мова йде про мідлстрайки, то на них накладаються набагато суворіші обмеження щодо ваги корисного навантаження. По-друге, ці модеми, як правило, коштують досить дорого, що суттєво порушує економіку роботи літаків середньої дальності. Адже мережа з Mesh-модемами обходиться значно дорожче, ніж використання терміналів Starlink», — пояснив Долінце.

Для безпілотників великої дальності така технологія також має суттєві недоліки. Експерт зазначив, що дальність дії Mesh-модемів зазвичай не перевищує 200–300 км, тому створення стабільного каналу зв’язку на значно більших відстанях потребувало б розгалуженої мережі безпілотників.

«Особливо, якщо мова йде про удари на глибину понад 1000 кілометрів. Адже, як правило, дальність дії Mesh-модемів не перевищує 200–300 кілометрів. Це вимагає, щоб у повітряному просторі противника перебувало щонайменше десяток діючих безпілотників. І в разі знищення двох-трьох безпілотників у цьому ланцюжку всі інші повністю втратять зв’язок», — наголосив фахівець.

Чи може OneWeb стати альтернативою Starlink

Окремо Долінце розглянув європейську систему супутникового інтернету OneWeb, створену на базі супутникового сервісу Eutelsat.

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За оцінкою експерта, ця мережа значно поступається Starlink за кількістю супутників, а також має обмеження щодо покриття, швидкості та надійності зв’язку.

«Це європейська мережа, що налічує близько 650 супутників проти майже 10 000 супутників у мережі Starlink. Тобто ми розуміємо, що вона має фактично у 20 разів меншу щільність покриття, меншу швидкість, надійність та ефективність роботи», — зазначив Долінце.

Він також звернув увагу на вартість і габарити терміналів OneWeb. За його словами, вони значно дорожчі та важчі, а їхня пропускна здатність нижча порівняно з обладнанням Starlink. Через вагу в кілька десятків кілограмів такі термінали, на думку фахівця, менш придатні для встановлення на безпілотниках.

«В основному вона використовується саме на стаціонарних об’єктах різними державними та урядовими відомствами Європейського Союзу. В принципі, OneWeb забезпечує певну незалежність від технології Starlink, але при цьому не здатна повною мірою її компенсувати або замінити. Вага, ціна та інші характеристики роблять це недоцільним, зокрема й з економічної точки зору», — додав експерт.

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Що відомо про європейську систему GOVSATCOM

Ще однією потенційною альтернативою є GOVSATCOM — система, що об’єднує урядові геостаціонарні супутникові ресурси країн Європейського Союзу.

Як пояснив Долінце, через використання геостаціонарних супутників затримка сигналу в цій системі становить сотні мілісекунд. За його словами, вихід на комерційний рівень застосування запланований на 2027 рік.

«Вона може використовуватися, зокрема, для потреб України. Вона будується на базі мережі супутників IRIS, завершення розгортання якої заплановано на 2029 рік», — розповів фахівець.

Основним завданням GOVSATCOM є забезпечення каналів супутникового зв’язку. Водночас залишається відкритим питання, чи зможе система підтримувати керування безпілотниками в русі в режимі реального часу.

«Це свого роду європейська альтернатива для забезпечення незалежності саме від США. Але вона поки що не має підтвердження ефективності — питання щодо її параметрів залишається відкритим. Хоча потенційно, якщо вона зможе набути необхідної потужності та швидкості, які будуть хоча б порівнянні з параметрами цивільної мережі Starlink, то зможе стати гідною альтернативою», — підкреслив Долінце.

На завершення експерт зазначив, що за своїми параметрами та охопленням GOVSATCOM близька до російської супутникової мережі «Рассвет».

Раніше повідомлялося, що у США просять ініціювати розслідування у Міністерстві оборони через обмеження роботи Starshield в Україні.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський заявив, що розширення доступу до супутникового зв’язку Starlink дозволило б українським військовим знищувати російські установки для запуску балістичних ракет.

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