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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Starlink на фронті знову працює: ЗМІ розкрили деталі

Робота Starlink для українських військових поступово відновлюється: швидкість з’єднання повертається, а військова система знову функціонує під час руху. Про це повідомили джерела у Міністерстві оборони України.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Starlink на фронті знову працює

Starlink на фронті знову працює / © reuters.com

Ситуація з обмеженнями супутникового зв’язку Starlink для українських захисників почала покращуватися. Швидкість поступово повертається.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на власні джерела у Міністерстві оборони України.

Робота Starlink на фронті відновлюється — джерела у Міноборони

За даними оборонного відомства, станом на 15 жовтня «військовий пакет» Starlink — система Starshield — знову функціонує під час руху.

Фахівці Міноборони підтверджують цей факт, спираючись на оперативні звіти, які надходять безпосередньо з військових підрозділів.

Водночас у відомстві зазначають, що Міноборони продовжує комунікацію, аби зʼясувати всі причини та обставини попередніх обмежень.

Обмеження Starlink на фронті: останні новини

Нагадаємо, проти ночі 14 жовтня в Україні було запроваджено обмеження швидкості для терміналів супутникового зв’язку Starlink/Starshield від компанії SpaceX. За даними звіту Інституту вивчення війни, генеральний директор SpaceX Ілон Маск пов’язав рішення з керівництвом США, тоді як Михайло Федоров пізніше заявив про відновлення роботи звичайних терміналів на цій швидкості та наголосив на потребі повністю зняти ліміти для Starshield.

Водночас у Кремлі заперечили будь-які офіційні повідомлення від Маска. Самі обмеження не впливають на далекобійні удари по території РФ, оскільки супутниковий зв’язок там не працює, а для таких атак використовуються альтернативні засоби навігації.

Утім, ці обмеження негативно позначаються на українській ППО та перехопленні швидкісних російських реактивних БпЛА за допомогою дронів-перехоплювачів. За даними Сил безпілотних систем, від кінця вересня це погіршило захист української інфраструктури, що, на думку російських воєнкорів, створює для РФ «вікно можливостей».

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