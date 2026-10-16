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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
611
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2 хв

Графіки відключення світла 17 жовтня: в яких областях не буде електроенергії (оновлено)

В Україні діятимуть обмеження споживання електроенергії. Де вимикатимуть світло та які графіки діятимуть у різних областях — читайте далі.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Графіки відключення світла

Графіки відключення світла

Доповнено додатковими матеріалами

У суботу, 17 жовтня, в деяких регіонах України застосують вимушені обмеження споживання електроенергії: діятимуть графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності.

ТСН зібрав усі подробиці щодо відомих графіків відключення світла в Україні.

Графіки відключення світла на Сумщині

На Сумщині 17 жовтня діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК «Укренерго».

Графіки відключення світла на Сумщині

Графіки відключення світла на Сумщині

Графіки відключення світла на Харківщині

У суботу, 17 жовтня, з 06:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень. Орієнтовний час вимкнення світла за чергами:
1.1 07:00-10:30; 17:30-21:00
1.2 08:00-10:30; 17:30-21:00
2.1 08:00-10:30; 17:30-21:00
2.2 17:30-21:00
3.1 10:30-14:00; 21:00-22:00
3.2 10:30-14:00; 21:00-22:00
4.1 10:30-12:00; 21:00-24:00
4.2 12:00-14:00; 21:00-24:00
5.1 14:00-17:30
5.2 14:00-17:30
6.1 14:00-17:30
6.2 06:00-07:00; 14:00-17:30

Графіки відключення світла на Полтавщині

На Полтавщині 17 жовтня діятиме такий графік погодинних відключень електроенергії:

Графіки відключення світла на Полтавщині / © скриншот

Графіки відключення світла на Полтавщині / © скриншот

Графіки відключення світла на Черкащині

За розпорядженням «Укренерго», 17 жовтня протягом усієї доби на Черкащині діятимуть графіки обмеження потужності для бізнесу та промисловості.
1.1 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00
1.2 00:00 — 01:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
2.1 00:00 — 01:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00, 22:00 — 24:00
2.2 00:00 — 01:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00
3.1 00:00 — 01:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
3.2 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
4.1 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00
4.2 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
5.1 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00
5.2 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00
6.1 00:00 — 01:00, 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
6.2 00:00 — 01:00, 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

Графіки відключення світла на Чернігівщині

За вказівкою «Укренерго», 17 жовтня на Чернігівщині діятимуть графіки погодинних відключень:

Графіки відключення світла на Чернігівщині

Графіки відключення світла на Чернігівщині

Де запровадять ГОП

ГОП — це графік обмеження споживання електричної потужності. За вказівкою «Укренерго», 17 жовтня протягом усієї доби ці графіки обмеження потужності для бізнесу та промисловості діятимуть у Вінницькій, Хмельницькій та Тернопільській областях.

Ці обмеження не стосуються населення, однак споживачів закликають використовувати електроенергію ощадливо та не вмикати потужні прилади в пікові години — з 16:00 до 20:00.

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, у Росії цинічно заявили про початок масштабних атак на енергетичну інфраструктуру України.

Після атаки російських дронів пошкоджено магістральні мережі в Рівненській області. Паралельно тривають відновлювальні роботи в Луцьку, мережі якого також зазнали серйозних пошкоджень через нічні обстріли.

Також у Кременці на Тернопільщині російський дрон улучив в об’єкт енергетики. Про постраждалих поки не повідомляють.

До слова, Сергій Корецький заявив, що Київ опинився серед регіонів із найскладнішою ситуацією в енергосистемі, і урядовці мають терміново змінити ситуацію.

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