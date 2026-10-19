У Києві чоловік вистрибнув з вікна лікарні: що сталося

Оболонь (ілюстративне фото) / © УНІАН

Реклама

У Києві з вікна лікарні випав чоловік і загинув після падіння на асфальтове покриття поруч із закладом. Трагедія сталася в Оболонському районі на вулиці Кондратюка. У Мережі публікують фото наслідків жахливого падіння з висоти.

У поліції Києва ТСН.ua підтвердили інформацію про трагічний випадок.

Реклама

Місце, де сталась трагедія. / © Facebook/Киев Оперативный

«Загиблий чоловік 1953 року народження. Попередньо він вистрибнув з вікна восьмого поверху лікарні», — повідомили у столичній поліції.

Реклама

Там додають, що встановлюють всі обставини та причини трагедії. Наразі невідомо, який діагноз мав чоловік і що його підштовхнуло до такого страшного кроку.

Раніше повідомлялося про ще одну трагедію за участю українця. У неділю, 18 жовтня, у Варшаві 20-річний хлопець випав з 14-го поверху багатоквартирного будинку в районі Урсинув.

На місце викликали швидку та поліцію. Медики намагалися реанімувати чоловіка, однак врятувати його не вдалося. Правоохоронці оглянули квартиру, з якої він випав, та розпочали розслідування під наглядом прокурора. Наразі з’ясовують, чи могли до смерті бути причетні треті особи, чи йдеться про нещасний випадок або самогубство. Причину смерті поки не називають.

Новини партнерів

Новини партнерів