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У Києві чоловік вистрибнув з вікна лікарні: що сталося
Поліція встановлює обставини трагедії у лікарняному закладі.
У Києві з вікна лікарні випав чоловік і загинув після падіння на асфальтове покриття поруч із закладом. Трагедія сталася в Оболонському районі на вулиці Кондратюка. У Мережі публікують фото наслідків жахливого падіння з висоти.
У поліції Києва ТСН.ua підтвердили інформацію про трагічний випадок.
«Загиблий чоловік 1953 року народження. Попередньо він вистрибнув з вікна восьмого поверху лікарні», — повідомили у столичній поліції.
Там додають, що встановлюють всі обставини та причини трагедії. Наразі невідомо, який діагноз мав чоловік і що його підштовхнуло до такого страшного кроку.
Раніше повідомлялося про ще одну трагедію за участю українця. У неділю, 18 жовтня, у Варшаві 20-річний хлопець випав з 14-го поверху багатоквартирного будинку в районі Урсинув.
На місце викликали швидку та поліцію. Медики намагалися реанімувати чоловіка, однак врятувати його не вдалося. Правоохоронці оглянули квартиру, з якої він випав, та розпочали розслідування під наглядом прокурора. Наразі з’ясовують, чи могли до смерті бути причетні треті особи, чи йдеться про нещасний випадок або самогубство. Причину смерті поки не називають.