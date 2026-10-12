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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Моторошні кадри: у Києві жінка стрибнула з вікна 10-го поверху

У Києві 50-річна жінка написала передсмертну записку, попрощалася і випала з 10-го поверху.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
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У Києві загинула жінка

У Києві загинула жінка / © Freepik

У Києві загинула жінка внаслідок падіння з висоти. У Мережі публікують жахливі кадри падіння та пишуть, що людина впала з висоти дев’ятого поверху.

У поліції Подільського району Києва підтверджують ТСН.ua факт загибелі та уточнюють, що подія трапилася у неділю, 11 жовтня, а 50-річна жінка впала з висоти десятого поверху.

«Трагедія сталася у будинку на вулиці Сергія Данченка. Жінка 1976 року народження впала з висоти десятого поверху. Встановлено, що це самогубство. Жінка написала передсмертну записку, попрощалася і самостійно випала з 10-го поверху», — повідомили ТСН.ua у поліції Подільського району.

Нагадаємо, у магазині на Подолі в Києві стався смертельний ножовий напад. Чоловік дістав поранення, від якого загинув.

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