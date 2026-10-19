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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Смертельне свято: під час тисняви загинули 19 осіб

Розслідування має встановити, що саме призвело до загибелі людей і чи можна було запобігти трагедії.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Тисняви під час релігійних свят в Індії трапляються регулярно

Тисняви під час релігійних свят в Індії трапляються регулярно / © Associated Press

Унаслідок тисняви під час індуїстського фестивалю Дурга-пуджа у місті Колката, загинули щонайменше 19 людей, ще 25 отримали травми та були госпіталізовані.

Про це повідомляє Reuters.

За даними поліції, через початок дощу натовп побіг ховатися, внаслідок чого декілька людей впали на дорогу, що спричинило тисняву.

Після інциденту було рекомендовано тимчасово закрити найбільш багатолюдні локації в місті. Правоохоронці розпочали розслідування обставин події та затримали кількох організаторів павільйону і співробітників приватної охорони.

Нагадаємо, у Швейцарії трапилася трагедія — під час фестивалю техно «Aarauer Rave» у місті Аарау сталася стрілянина, унаслідок якої загинула щонайменше одна людина. Ще п’ятеро учасників дістали поранення. Деякі поранені перебувають у важкому стані.

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