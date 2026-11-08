Яке церковне свято в Україні 15 листопада

Церковне свято 15 листопада / © pexels.com

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15 листопада (28 листопада), в православному календарі день пам’яті ісповідників Гуріна, Самона й Авіва. Гурій, Самон і Авів жили в Едессі — стародавньому місті, яке було одним із важливих центрів раннього християнства. У церковному переданні їхні імена об’єднані в одну групу, хоча мученицьку смерть вони прийняли в різний час.

Гурій і Самон були християнами, які проповідували Євангеліє та підтримували одновірців під час переслідувань. Авів служив дияконом і також відкрито сповідував християнську віру.

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Їхнє життя припало на період, коли відмова від участі в язичницьких обрядах могла стати причиною арешту, катувань і смертного вироку. Попри небезпеку, святі не зреклися своїх переконань.

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За церковним переданням, Гурій і Самон були благочестивими чоловіками, які певний час жили неподалік Едесси, присвячуючи себе молитві та служінню Богові. Вони підтримували християн, допомагали їм зберігати віру й закликали не брати участі в поклонінні язичницьким божествам.

Під час переслідувань за імператора Діоклетіана чоловіків заарештували. Їх привели на суд і вимагали принести жертву язичницьким богам. Гурій і Самон відмовилися виконувати наказ, оскільки вважали таку дію зреченням Христа.

За непокору їх піддали жорстоким катуванням. Святим зв’язували руки, підвішували до стовпів і прив’язували до ніг важкі вантажі. Після цього їх кинули до темниці, де вони тривалий час перебували в темряві, потерпаючи від голоду, спраги та виснаження.

Навіть після тривалих страждань чоловіки не погодилися зректися християнства. За переказами, вони підтримували одне одного молитвою та зберігали спокій перед новими випробуваннями.

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Зрештою Гурія і Самона засудили до страти через усічення мечем. Їхня смерть стала свідченням непохитної відданості християнській вірі.

Церковне свято в Україні 15 листопада за старим календарем

За старим календарем 15 листопада в Україні вшановували пам’ять святих мучеників і сповідників Акіндіна, Пігасія, Аффонія, Елпідіфора, Анемподіста та з ними 7 тисяч мучеників. Святі Акіндін, Пігасій, Аффоній, Елпідіфор та Анемподіст жили в Персії за часів правління царя Шапура II у IV столітті. Вони служили при царському дворі, але таємно сповідували християнство. Коли цар дізнався про їхню віру, чоловіків заарештували й піддали жорстоким катуванням, вимагаючи зректися Христа. Однак вони залишилися непохитними. За церковним переданням, мужність святих навернула до християнства багатьох людей, серед яких були придворні та інші свідки їхніх страждань.

Прикмети 15 листопада

Народні прикмети 15 листопада / © pexels.com

Якщо 15 листопада випав сніг, зима буде морозною та сніжною.

Якщо вранці сильний мороз, незабаром встановиться холодна погода.

Якщо день видався теплим і безвітряним, зима може прийти із запізненням.

Що не можна робити 15 листопада

15 листопада не радили влаштовувати гучних гулянь, пишних застіль і надмірно веселитися. Вважалося, що конфлікти, образи та непорозуміння, які виникнуть у Гуріїв день, можуть затягнутися надовго. Також предки застерігали від переїдання, адже, за повір’ями, надмірна кількість їжі за святковим столом могла накликати проблеми зі здоров’ям, особливо зі шлунком.

Що можна робити 15 листопада

З Гуріївого дня в церковному календарі розпочинається Різдвяний піст, відомий також як Пилипівка. Цей період віряни присвячують молитві, духовному вдосконаленню та обмеженню в їжі. За традицією, початок посту варто зустріти добрими справами: допомогти тим, хто опинився у скруті, пригостити їжею голодних, підтримати людей без даху над головою, пожертвувати речі або гроші на благодійність, подбати про безпритульних тварин.

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