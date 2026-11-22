Церковне свято 29 листопада / © unsplash.com

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29 листопада (12 грудня), в православному календарі день пам’яті мучеників Парамона і Філумена. Святий Парамон жив у III столітті, за часів правління римського імператора Декія, який перебував при владі у 249–251 роках. У цей період християни зазнавали жорстоких переслідувань, оскільки відмовлялися брати участь у язичницьких обрядах і поклонятися римським богам.

Близько 250 року правитель східних областей Аквіан наказав ув’язнити 370 християн у Віфінії (історичній області Малої Азії). Від них вимагали зректися Ісуса Христа та принести жертви язичницьким божествам. В’язнів піддавали тортурам, побиттю та погрозам смертю, сподіваючись змусити їх відмовитися від своєї віри.

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Парамон був місцевим жителем і не належав до числа ув’язнених. Побачивши жорстоке поводження з християнами, він не зміг залишитися осторонь. Чоловік відкрито засудив дії правителя та заявив про свою віру в єдиного Бога.

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За цей вчинок Парамона також схопили й піддали жорстоким катуванням. Однак він не зрікся християнства. Зрештою святого стратили через відсікання голови разом із 370 ув’язненими християнами, які відмовилися поклонятися язичницьким богам.

Церква вшановує Парамона як приклад людини, яка знайшла в собі мужність захистити інших і залишитися вірною своїм переконанням навіть перед загрозою смерті.

Святий мученик Філумен жив у III столітті в місті Анкіра (нині Анкара, Туреччина). За переказами, він займався торгівлею хлібом. Його життя припало на часи правління імператора Авреліана (270–275), коли християни знову зазнавали переслідувань у Римській імперії.

Філумен відкрито сповідував християнську віру та не приховував своїх релігійних переконань. Через це недоброзичливці донесли на нього місцевому правителю Феліксу. Святого заарештували та привели на суд, де вимагали зректися Христа й виконати язичницькі обряди.

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Однак Філумен відмовився виконувати вимоги переслідувачів. За це його піддали жорстоким тортурам. За церковним переказом, мучителі забивали цвяхи в його руки, ноги та голову, а потім змушували ходити. Попри нестерпний біль, святий не відмовився від своєї віри.

Від отриманих ран і значної втрати крові Філумен помер, залишившись вірним християнським переконанням до останнього подиху. Його подвиг став частиною церковної пам’яті про перших християнських мучеників, які прийняли смерть за віру в Христа.

Церковне свято в Україні 29 листопада за старим календарем

За старим календарем 29 листопада в Україні вшановували пам’ять святого апостола і євангеліста Левія Матвія. До зустрічі з Христом він працював митарем — збирачем податків у Капернаумі. У ті часи митарів часто зневажали, оскільки вони збирали податки для римської влади. Одного дня Ісус побачив Матвія біля митниці й покликав його йти за Собою. Той залишив свою роботу та став учнем Христа.

Прикмети 29 листопада

Народні прикмети 29 листопада / © pexels.com

Теплий і дощовий день обіцяє м’яку та відносно теплу зиму.

Низькі хмари на небі — до швидкого похолодання.

Якщо сніг випав 29 листопада, за повір’ями, він може пролежати аж до весняного водопілля.

Що не можна робити 29 листопада

Господарям не радили виносити сміття, оскільки разом із ним, за повір’ями, можна позбутися сімейного добробуту. Також намагалися не розповідати іншим про свої задуми та майбутні плани, щоб не відлякати удачу й не завадити їх здійсненню. Крім того, 29 листопада уникали переїздів, дорогих придбань і необдуманих витрат.

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Що можна робити 29 листопада

У народному календарі цей день називають Парамоновим. Із ним пов’язували звичай випікати пісні пироги та булочки, адже вірили, що домашня випічка допомагає залучити до родини фінансове благополуччя. Існувало й цікаве повір’я: 29 листопада радили щось позичити в сусідів або знайомих. Для цього годилася навіть дрібниця — жменя борошна, трохи солі, яйце чи кілька гривень. Вважалося, що така маленька позика принесе людині везіння, а наступного року в оселі не бракуватиме грошей.

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