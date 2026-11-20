"Динамо" — "Оболонь" / © ФК Динамо Київ

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У неділю, 22 листопада, "Динамо" прийме "Оболонь" у матчі 13-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві. Стартовий свисток пролунає о 13:00.

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"Динамо" з 23 очками після 11 матчів посідає третє місце в турнірній таблиці УПЛ. "Оболонь" щ 8 балами після 11 поєдинків перебуває 14-й позиції.

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Після звільнення Ігоря Костюка "біло-сині" під керівництвом виконувача обов'язків головного тренера Мацея Кендзьорека провели чотири офіційні матчі: в чемпіонаті перемогли "Кудрівку" (3:1), обіграли "Кривбас" (2:0) та зіграли внічию з "Шахтарем" (0:0), а також розгромно програли "гірникам" (0:3) у Кубку України.

До вашої уваги онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" — "Оболонь" з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалах UPL.TV та 2+2, які зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Раніше повідомлялося, що збірна України дізналася своє місце в оновленому рейтингу ФІФА після матчів Ліги націй.

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