Ф'юрі — Джошуа: букмекери зробили прогноз на бій

Ф'юрі — Джошуа / © Associated Press

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11 грудня 2026 року відбудеться довгоочікуваний бій між колишніми чемпіонами світу в надважкій вазі Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Місцем проведення вечора боксу стане арена "Principality Stadium" у Кардіффі (Уельс).

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На кону стоятиме титул WBA Super у надважкій вазі, який українець Олександр Усик улітку зробив вакантним.

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Прогноз букмекерів на бій Ф'юрі — Джошуа

На думку букмекерів, фаворитом прийдешнього поєдинку є Ф'юрі. На перемогу "Циганського короля" можна поставити з коефіцієнтом 1,47. Виграш Джошуа — 2,55.

Нічия, як традиційно найменш вірогідний результат у боксі, оцінена коефіцієнтом 17,00.

Найбільш імовірним результатом бою букмекери вважають перемогу Ф'юрі нокаутом — 2,28. Тріумф Тайсона суддівським рішенням — 3,66.

Дострокова перемога Джошуа оцінена коефіцієнтом 3,50. Тріумф Ей Джея за очками — 8,00.

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Раніше повідомлялося, що Ф'юрі та Джошуа влаштували першу дуель поглядів перед боєм.

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