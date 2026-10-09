- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 2222
- Час на прочитання
- 1 хв
Ф'юрі — Джошуа: букмекери зробили прогноз на бій
Поєдинок відбудеться 11 грудня у Кардіффі.
11 грудня 2026 року відбудеться довгоочікуваний бій між колишніми чемпіонами світу в надважкій вазі Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.
Місцем проведення вечора боксу стане арена "Principality Stadium" у Кардіффі (Уельс).
На кону стоятиме титул WBA Super у надважкій вазі, який українець Олександр Усик улітку зробив вакантним.
Прогноз букмекерів на бій Ф'юрі — Джошуа
На думку букмекерів, фаворитом прийдешнього поєдинку є Ф'юрі. На перемогу "Циганського короля" можна поставити з коефіцієнтом 1,47. Виграш Джошуа — 2,55.
Нічия, як традиційно найменш вірогідний результат у боксі, оцінена коефіцієнтом 17,00.
Найбільш імовірним результатом бою букмекери вважають перемогу Ф'юрі нокаутом — 2,28. Тріумф Тайсона суддівським рішенням — 3,66.
Дострокова перемога Джошуа оцінена коефіцієнтом 3,50. Тріумф Ей Джея за очками — 8,00.
Раніше повідомлялося, що Ф'юрі та Джошуа влаштували першу дуель поглядів перед боєм.