Шахтар — АЕК: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

"Шахтар" / © ФК Шахтар

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У середу, 14 жовтня, донецький "Шахтар" зіграє проти афінського АЕКа в матчі другого туру основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Номінально домашній для "гірників" поєдинок через війну з російськими окупантами відбудеться на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

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У першому турі найпрестижнішого єврокубка "помаранчево-чорні" зіграли внічию з нідерландським ПСВ (1:1), а чемпіон Греції обіграв австрійський ЛАСК (1:0).

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Після поєдинку з АЕКом на підопічних Арди Турана чекають ще шість матчів основної стадії Ліги чемпіонів, де їхніми суперниками будуть "Інтер" (Італія), "Спортинг" (Португалія), "Фенербахче" (Туреччина), "Слован" Братислава (Словаччина), "Лейпциг" (Німеччина) та "Реал" Мадрид (Іспанія).

Вісім найкращих команд основного раунду Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" — АЕК.

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