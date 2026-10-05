День ангела 12 жовтня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 12 жовтня 2026 року / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 12 жовтня

12 жовтня 2026 року привітайте з іменинами Богдана, Дениса, Івана, Макара, Миколу, Олександра, Остапа, Тараса.

Богдан — старослов’янське походження, означає «Богом даний». В дитинстві добросердечний, відкритий. В дорослому віці стає надійним, послідовним.

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Денис — давньогрецьке ім’я, перекладається як «присвячений Діонісу». В дитинстві позитивний, енергійний. В дорослому віці стає оптимістичним, жартівливим.

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Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як «милість Божа». В дитинстві тихий, добрий. В дорослому віці стає працьовитим, неквапливим.

Макар — давньогрецьке походження, означає «блажений». В дитинстві чесний, вихований. В дорослому віці стає справедливим, щирим.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як «переможець народів». В дитинстві спокійний, ніжний. В дорослому віці стає рішучим, впевненим у собі.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «захисник». В дитинстві активний, добре вчиться. В дорослому віці стає сміливим, відданим.

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Остап — давньогрецьке походження, означає «стійкий». В дитинстві посидючий, завзятий. В дорослому віці стає врівноваженим, небалакучим.

Тарас — давньогрецьке ім’я, перекладається як «бунтівник». В дитинстві спокійний, не доставляє батькам зайвих клопотів. В дорослому віці стає компанійським, але часто невпевненим у собі.

День ангела 12 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 12 жовтня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч, оберігав від негараздів, допомагав долати труднощі та спрямовував на правильний шлях. Нехай у житті буде більше щасливих моментів, добрих людей і здійснених мрій!

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай кожен день приносить радість, душевний спокій і приємні несподіванки. Бажаю міцного здоров’я, родинного тепла, любові, достатку та невичерпної енергії для здійснення всього задуманого.

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З Днем ангела! Бажаю, щоб ангел-охоронець надійно захищав від усіх життєвих бур, дарував надію у складні хвилини та допомагав знаходити світло навіть у похмурі дні. Нехай серце буде сповнене любові, а життя — щастя і гармонії.

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Прийми найтепліші вітання з Днем ангела! Нехай доля дарує безліч приводів для усмішки, поруч завжди будуть рідні та щирі люди, а в домі панують мир, затишок і добробут. Бажаю, щоб усі добрі бажання неодмінно здійснювалися!

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Вітаю з іменинами! Бажаю світлої долі, міцного здоров’я, внутрішньої сили та впевненості у завтрашньому дні. Нехай ангел-охоронець завжди тримає тебе під своїм крилом, відводить усе недобре та веде дорогою щастя, любові й добробуту.

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