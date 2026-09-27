День ангела 4 жовтня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 4 жовтня / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 4 жовтня

4 жовтня 2026 року привітайте з іменинами Василя, Володимира, Дмитра, Миколу, Михайла, Павла, Петра, Степана, Якова, Вероніку.

Василь — давньогрецьке походження, означає «цар». В дитинстві дружелюбний, добрий. В дорослому віці стає рішучим.

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Володимир — старонімецьке ім’я, перекладається як «володар світу». В дитинстві товариський, спокійний. В дорослому віці стає щирим.

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Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «присвячений Деметрі». В дитинстві енергійний, комунікабельний. В дорослому віці стає працьовитим.

Микола — давньогрецьке походження, означає «переможець народів». В дитинстві ніжний, чутливий. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Михайло — давньоєврейське ім’я, перекладається «хто як Бог». В дитинстві вихований, доброзичливий. В дорослому віці стає справедливим.

Павло — латинське коріння, тлумачиться як «наймолодший». В дитинстві спокійний, обдарований. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

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Петро — давньогрецьке походження, означає «скеля». В дитинстві тихий, товариський. В дорослому віці стає напористим.

Степан — давньогрецьке ім’я, перекладається як «вінець». В дитинстві енергійний, комунікабельний. В дорослому віці стає працьовитим.

Яків — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «наступати по п’ятах». В дитинстві завжди прийде на допомогу. В дорослому віці стає красномовним.

Вероніка — давньогрецьке походження, означає «переможна». В дитинстві безтурботна, добродушна. В дорослому віці стає мудрою.

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День ангела 4 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 4 жовтня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч, оберігав від негараздів і допомагав знаходити правильний шлях. Нехай у житті буде багато щасливих моментів, любові, добра та здійснених мрій!

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай ангел-охоронець захищає тебе від усіх бід, дарує сили у складні хвилини та веде назустріч щастю. Бажаю міцного здоров’я, душевного тепла, благополуччя та світлих людей поруч!

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З Днем ангела! Бажаю миру в серці, радості в душі та удачі в кожній справі. Нехай доля дарує приємні сюрпризи, життя буде наповнене любов’ю та добром, а твій ангел завжди тримає над тобою своє надійне крило.

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Вітаю з іменинами! Нехай кожен новий день приносить добрі новини, щирі посмішки та маленькі й великі приводи для щастя. Бажаю, щоб ангел-охоронець відводив усі негаразди, а заповітні бажання неодмінно здійснювалися!

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Прийми найтепліші вітання з Днем ангела! Бажаю світлої долі, міцного здоров’я, родинного затишку, достатку та гармонії. Нехай поруч завжди будуть ті, хто любить і цінує, а небесний покровитель оберігає на кожному кроці.

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