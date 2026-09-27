Трофей Ліги націй / © Associated Press

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Від 24 вересня до 17 листопада триватиме груповий етап Ліги націй-2026/27.

Команди змагаються у групах чотирьох різних дивізіонів — A, B, C та D.

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Збірна України виступає у квартеті 2 Дивізіону B, де зіграє по два матчі (вдома та на виїзді) з командами Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.

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У стартовому турі підопічні Андреа Мальдери 25 вересня у гостях здолали Угорщину.

До вашої уваги турнірне становище в усіх групах кожного з дивізіонів.

Ліга націй-2026/27: усі групи та турнірні таблиці

Дивізіон A

Турнірні таблиці Ліги націй-2026/27 / © flashscore.ua

Турнірні таблиці Ліги націй-2026/27 / © flashscore.ua

Дивізіон B

Турнірні таблиці Ліги націй-2026/27 / © flashscore.ua

Турнірні таблиці Ліги націй-2026/27 / © flashscore.ua

Дивізіон C

Турнірні таблиці Ліги націй-2026/27 / © flashscore.ua

Турнірні таблиці Ліги націй-2026/27 / © flashscore.ua

Дивізіон D

Турнірні таблиці Ліги націй-2026/27 / © flashscore.ua

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

третє місце — збереже прописку в Лізі В;

четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Стикові матчі за підвищення / пониження у дивізіонах відбудуться у березні 2027 року.

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Додамо, що попередній розіграш цього турніру збірна України також провела у Лізі В, посівши друге місце у своїй групі: "синьо-жовті" фінішували позаду Чехії, але випередили Грузію та Албанію. У двоматчевому плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наша команда програла Бельгії (3:1, 0:3).

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги націй є збірна Португалії, яка у фіналі попереднього розіграшу турніру в серії пенальті здолала Іспанію.

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