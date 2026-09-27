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Ліга націй-2026/27: усі групи та турнірні таблиці
Турнірне становище збірних у групах усіх дивізіонів Ліги націй-2026/27.
Від 24 вересня до 17 листопада триватиме груповий етап Ліги націй-2026/27.
Команди змагаються у групах чотирьох різних дивізіонів — A, B, C та D.
Збірна України виступає у квартеті 2 Дивізіону B, де зіграє по два матчі (вдома та на виїзді) з командами Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.
У стартовому турі підопічні Андреа Мальдери 25 вересня у гостях здолали Угорщину.
До вашої уваги турнірне становище в усіх групах кожного з дивізіонів.
Ліга націй-2026/27: усі групи та турнірні таблиці
Дивізіон A
Дивізіон B
Дивізіон C
Дивізіон D
Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:
перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);
друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;
третє місце — збереже прописку в Лізі В;
четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.
Стикові матчі за підвищення / пониження у дивізіонах відбудуться у березні 2027 року.
Додамо, що попередній розіграш цього турніру збірна України також провела у Лізі В, посівши друге місце у своїй групі: "синьо-жовті" фінішували позаду Чехії, але випередили Грузію та Албанію. У двоматчевому плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наша команда програла Бельгії (3:1, 0:3).
Нагадаємо, чинним переможцем Ліги націй є збірна Португалії, яка у фіналі попереднього розіграшу турніру в серії пенальті здолала Іспанію.