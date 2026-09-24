Очі можуть показати, наскільки швидко старіє організм: вчені провели дослідження

Око / © pexels.com

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Вчені з Південної Кореї з’ясували, що звичайне сканування сітківки ока може допомогти оцінити біологічний вік людини. Дослідники проаналізували майже 30 тисяч знімків і виявили зв’язок між «віком» сітківки, способом життя та деякими захворюваннями.

Про це пише sciencealert.com.

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Йдеться про біологічний вік — показник, який відображає не кількість прожитих років, а те, наскільки швидко організм зазнає вікових змін. Він може відрізнятися від паспортного віку через генетику, спосіб життя, довкілля та стан здоров’я.

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Дослідники з Сеульського національного університету вдосконалили технологію, відому як retinal age gap (RAG), яка визначає різницю між фактичним віком людини та віком, прогнозованим за зображенням її сітківки.

Для навчання системи використали 29 530 сканів сітківки від 7535 людей. До вибірки увійшли як здорові очі, так і знімки людей із захворюваннями сітківки та зорового нерва. Потім модель перевірили ще на 14 832 знімках від 7416 учасників.

Система змогла визначати хронологічний вік із середньою похибкою приблизно 2,5–2,7 року. За словами науковців, це відповідає або перевищує результати попередніх моделей, які використовували для аналізу «віку» сітківки.

Цікаво, що більший показник RAG виявився пов’язаний із деякими станами та особливостями способу життя. Зокрема, у людей із діабетом він був у середньому на 2,52 року вищим, у нинішніх курців — на 0,5 року, а в тих, хто раніше курив, — на 0,46 року.

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Також підвищений показник виявили у людей із віковою дегенерацією жовтої плями — приблизно на 0,6 року — та катарактою, де різниця становила близько 1,86 року.

Водночас науковці наголошують, що результат із катарактою потребує обережної інтерпретації. На показники могли вплинути не лише вікові зміни, а й помутніння зображень через саме захворювання.

Дослідники вважають, що аналіз сітківки в майбутньому може допомагати лікарям швидше помічати певні проблеми зі здоров’ям. Наприклад, під час звичайного обстеження очей підвищений показник RAG потенційно може стати приводом для додаткової перевірки загального стану організму.

Однак поки що робити висновки про здоров’я конкретної людини за цим показником зарано. Автори дослідження зазначають, що технологію ще потрібно перевірити під час тривалих спостережень і порівняти з іншими методами визначення біологічного віку.

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За словами науковців, наразі RAG краще підходить для вивчення тенденцій у великих групах людей, ніж для оцінювання індивідуальних ризиків.

Раніше лікарка назвала 11 продуктів, які можуть впливати на довголіття: томатну пасту, зелений горошок, насіння базиліку, бамію, амлу, індійський огірок, чорний кунжут, часник, кмин, витриманий сир і морингу. Основний акцент — на клітковині, рослинному білку, вітамінах та антиоксидантах. Водночас медикиня наголошує, що жоден продукт сам по собі не гарантує довголіття, а основу здорового раціону мають становити різноманітні овочі, бобові, насіння та інші мінімально оброблені продукти.

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