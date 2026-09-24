Путініст Сергій Сосєдов помер від набряку мозку: якими були його останні слова і реакція матері

Сергій Сосєдов / © Facebook

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Скандальний російський музичний критик Сергій Сосєдов, який роками підтримував політику Кремля та виправдовував російську агресію проти України, помер у віці 58 років. Стали відомі подробиці його останніх днів та обставин смерті.

Сосєдов помер під час операції після падіння зі сходів у готелі в Якутії, куди вирушив на гастролі. За даними російських ЗМІ, путініст отримав тяжку травму голови, після чого у нього розвинувся набряк мозку. Медики намагалися врятувати його, однак операція завершилася смертю.

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Водночас оточення Сосєдова озвучило ще одну, поки не підтверджену офіційно версію. За попередніми даними, втрату рівноваги міг спровокувати тромб. Його появу пов’язують із тривалим перельотом до Якутії та проблемами із серцем. За тиждень до трагедії критик нібито вже скаржився на погане самопочуття.

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Сергій Сосєдов / © Facebook

Останні години життя Сосєдова минули в медзакладі після падіння, а напередодні він продовжував працювати на пропагандистському телебаченні, де сидів у складі журі одного з проєктів. Ці знімання стали останніми в його кар’єрі.

За життя Сосєдов запам’ятався українським глядачам не лише участю в «Х-Факторі», а й тим, як швидко він змінив свою риторику щодо України. До 2014 року маріонетка Путіна охоче говорив про любов до Києва та навіть збирався вивчати українську мову.

Після початку російської агресії його ставлення змінилося. 2014 року Сосєдов підтримав окупацію Криму Росією, а після початку повномасштабного вторгнення РФ фактично став рупором кремлівської пропаганди. Він повторював тези про Україну як нібито «плацдарм США та Заходу проти Росії», заявляв про «неонацистську пропаганду» та поширював абсурдні твердження, що Україна нібито готувалася напасти на Росію.

Сергій Сосєдов / © Facebook

За ці висловлювання та виправдання російської агресії Сосєдов опинився в базі «Миротворця» ще 2017 року. Незадовго до смерті Сосєдов говорив і про свою матір, з якою жив разом. Він наголошував, що вони були опорою одне для одного.

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«Якби я пішов, їй стало б дуже тяжко. Ми зараз як опора один для одного», — казав критик в одному з останніх інтерв’ю.

Після смерті сина жінка дала перший коментар і розповіла, що Сосєдов помер під час операції, і зараз вона не може прийти до тями: «Я ніяка, як я можу почуватися. Він 21-го в ніч полетів туди, до Якутії. А сьогодні зателефонував звідти Віктор Миколайович, продюсер якийсь. У готелі сходами спускався, упав, пошкодив голову. Викликали „швидку“, на операції помер. Жах якийсь».

Сергій Сосєдов з матір’ю / © Facebook

Вона також зізналася, що намагалася відмовити сина від далекої поїздки, але той не послухав: «Я йому казала: „Навіщо ти їдеш так далеко?“ Ну, робота є робота. Що я буду робити, ой, господи. Ну як же так це все буває».

Нагадаємо, Сергій Сосєдов народився в Москві, але шість сезонів відсидів у суддівському кріслі українського «Х-фактора». Тоді ж після початку російської агресії 2014 року у нього виникало чимало конфліктів з колегами через свою прокремлівську позицію.

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