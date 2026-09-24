Помер свекор принцеси Анни

Принцеса Анна та Філ Тіндалл / © Getty Images

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Чоловік помер минулого тижня у віці 80 років, про що повідомив його син Майк Тіндалл – чоловік Зари Тіндалл – дочки принцеси Анни.

Майк поділився цією новиною в епізоді свого подкасту «Гарне, погане та регбі» 23 вересня.

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Принцеса Анна та Філ Тіндалл / © Getty Images

"На жаль, мій батько помер минулого тижня", - повідомив Тіндалл.

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Відомо, що Філ Тіндал також був гравцем у регбі, як і його син Майк, і його колишній клуб вшанував його пам'ять хвилиною мовчання під час матчу минулими вихідними. Філ грав за регбійний клуб Отлі у Західному Йоркширі у сезонах 1972 та 1973 років і був капітаном клубу.

Регбійну кар'єру Філа було перервано травмою незадовго до його весілля з матір'ю Майка, Ліндою. Тіндалл згадував, що його батько зламав ногу лише за тиждень до весілля 1969 року.

"Він одружився 1969 року, за тиждень до цього зламав ногу і йшов до вівтаря в гіпсі", - сказав Тіндалл. «Загалом все пішло не так. Йому довелося піти на пенсію у 27 років», - цитує його слова People.

Зоря і Майк Тіндалл / © Getty Images

У батька Майка Тіндалла діагностували хворобу Паркінсона, про яку Тіндал публічно говорив протягом багатьох років. 2020 року Тіндал заявив, що його батько живе з цією хворобою вже 17 років і що він спостерігав, як його стан поступово погіршувався.

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