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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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2 хв

Помер свекор принцеси Анни

Філ Тіндалл боровся багато років із хворобою Паркінсона. Йому було 80 років.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Анна та Філ Тіндалл

Принцеса Анна та Філ Тіндалл / © Getty Images

Чоловік помер минулого тижня у віці 80 років, про що повідомив його син Майк Тіндалл – чоловік Зари Тіндалл – дочки принцеси Анни.

Майк поділився цією новиною в епізоді свого подкасту «Гарне, погане та регбі» 23 вересня.

Принцеса Анна та Філ Тіндалл / © Getty Images

Принцеса Анна та Філ Тіндалл / © Getty Images

"На жаль, мій батько помер минулого тижня", - повідомив Тіндалл.

Відомо, що Філ Тіндал також був гравцем у регбі, як і його син Майк, і його колишній клуб вшанував його пам'ять хвилиною мовчання під час матчу минулими вихідними. Філ грав за регбійний клуб Отлі у Західному Йоркширі у сезонах 1972 та 1973 років і був капітаном клубу.

Регбійну кар'єру Філа було перервано травмою незадовго до його весілля з матір'ю Майка, Ліндою. Тіндалл згадував, що його батько зламав ногу лише за тиждень до весілля 1969 року.

"Він одружився 1969 року, за тиждень до цього зламав ногу і йшов до вівтаря в гіпсі", - сказав Тіндалл. «Загалом все пішло не так. Йому довелося піти на пенсію у 27 років», - цитує його слова People.

Зоря і Майк Тіндалл / © Getty Images

Зоря і Майк Тіндалл / © Getty Images

У батька Майка Тіндалла діагностували хворобу Паркінсона, про яку Тіндал публічно говорив протягом багатьох років. 2020 року Тіндал заявив, що його батько живе з цією хворобою вже 17 років і що він спостерігав, як його стан поступово погіршувався.

Нагадаємо, вчора відбувся похорон норвезької принцеси Астрід.

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