Українська блогерка Юлія Верба / © instagram.com/yuli.verbaaa

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Українська блогерка Юлія Верба відреагувала на обговорення у Мережі, яке виникло після скандалу навколо її колеги Анастасії Скальницької. Користувачі почали припускати, що схожа ситуація нібито може трапитися і в її родині, зокрема через чоловіка Костю.

Свою позицію Верба озвучила у соцмережах.

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Вона наголосила, що не вважає себе жертвою та впевнена у власному виборі.

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«Я схожа на дуру?»: що сказала Верба

Блогерка емоційно відреагувала на припущення, що її також могли б ошукати у стосунках.

«Скажіть мені, будь ласка, я дура?! Я схожа на дуру? Я схожа на дівчину, яку можна кинути? Я схожа на дівчину, яку можна образити або робити це систематично? От я вам щиро кажу, що я не та дівчина», — заявила Юлія.

Вона розповіла, що виросла у повній сім’ї та має нормальні стосунки з батьком. Також блогерка назвала себе реалізованою, розумною та такою, що має сильно розвинене почуття любові до себе.

Пізніше Верба окремо уточнила, що Скальницька ніколи не була її подругою. За словами Юлії, вона не називала колегу «дурою», а говорила винятково про власний досвід.

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Верба відповіла, чи бере чоловік у неї гроші

Окремо блогерка прокоментувала фінансову сторону своїх стосунків із Костею. Вона запевнила, що чоловік ніколи не брав у неї грошей, має власну роботу та не перебуває на її утриманні.

«Я люблю свою сімʼю, сама обрала цей союз, і я не жертва», — підкреслила Верба.

За словами Юлії, вона від самого початку знала, чим займається її обранець, і не стикалася через нього з кримінальними чи фінансовими проблемами.

Блогерка також зазначила, що ще до початку стосунків попросила Костю показати документ про розірвання попереднього шлюбу та розповісти про своє минуле.

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«Довіряти можна, але краще 10 разів перевірити», — додала Верба.

Скандал із розлученням блогерки Скальницької — що відомо

Нагадаємо, українська блогерка Анастасія Скальницька шокувала своїх підписників заявою про розлучення. Ба більше, вона звинуватила чоловіка Богдана у шахрайстві. Їхня історія опинилася в центрі бурхливих обговорень у Мережі.

За даними ЗМІ, колишній чоловік Скальницької, співробітник поліції охорони Богдан задекларував за 2025 рік усього 645 гривень зарплати і жодного майна. Ще 442 гривні Богдан Скальницький вказав як приз або виграш в азартних іграх.

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