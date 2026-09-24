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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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"Євробачення-2027": названо країну, яка повернеться на конкурс після річної перерви й бойкоту

Після переговорів з EBU ця країна змінила рішення.

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Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Євробачення-2027

Євробачення-2027 / © Associated Press

На пісенний конкурс «Євробачення-2027» після річної перерви повертаються Нідерланди.

Так, нідерландська організація суспільного мовлення NPO офіційно підтвердила участь країни у конкурсі, який наступного року відбудеться у болгарському Бургасі. Раніше Нідерланди заявляли про бойкот «Євробачення» через суперечливі обставини навколо конкурсу й участь Ізраїлю.

Зокрема, наприкінці серпня мовник AVROTROS оголосив, що не братиме участі в міжнародних змаганнях, назвавши їх «платформою розколу». Після цього відповідальність за участь Нідерландів перейшла до NPO, яка провела переговори з Європейською мовною спілкою (EBU). Зрештою країна все ж вирішила повернутися до конкурсу.

«Починаючи від 2027 року, нідерландський суспільний мовник знову братиме участь у пісенному конкурсі „Євробачення“, представляючи учасника від Нідерландів», — йдеться в офіційній заяві NPO.

Нідерланди повертаються на «Євробачення» / © Associated Press

Нідерланди повертаються на «Євробачення» / © Associated Press

Водночас формат участі Нідерландів зміниться. Представника країни обиратиме незалежна група експертів, яка також відповідатиме за його підготовку та підтримку.

У NPO пояснили, що під час переговорів з EBU наполягали на поверненні до початкової об’єднавчої ідеї «Євробачення»: «Ми розуміємо, що участь у Євробаченні викликає в Нідерландах неоднозначні почуття. Ми чітко попросили EBU знову зробити об’єднавчу місію конкурсу центральним елементом події, зважаючи на часи геополітичної нестабільності, війн та поляризації суспільства».

Нагадаємо, «Євробачення-2027» відбудеться 11, 13 та 15 травня у болгарському місті Бургас. Господарем конкурсу стала Болгарія після перемоги співачки Dara з піснею Bangaranga на конкурсі 2026 року. До речі, вже розкрито ім'я відомого співака, який став музичним продюсером нацвідбору в Україні.

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