Зірка "Сутінків" Тейлор Лотнер уперше став батьком: перше фото його доньки

Тейлор Лотнер з дружиною / © instagram.com/taylorlautner

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Зірка саги «Сутінки» Тейлор Лотнер, який зіграв роль Джейкоба Блека, та його дружина Тей вперше стали батьками.

Так, подружжя повідомило про народження доньки через тиждень після її появи на світ. Зірка та його кохана поділилися радісною новиною в Instagram. Дівчинка народилася 16 вересня, однак закохані не поспішали одразу розповідати про поповнення в родині.

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Первістка подружжя отримала ім’я Леннон Тейлор Лотнер, а вдома її ніжно називають Ленні. Друге ім’я доньки — Тейлор — пара обрала невипадково. Адже після весілля обоє залишили собі однакові імена та прізвище.

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До слова, роман Тейлора та Тей Лотнер розпочався 2018 року. Познайомилися вони завдяки сестрі актора, а вже восени 2022-го зіграли весілля. Через однакові імена подружжя навіть отримало кумедні прізвиська: друзі називають їх «Тейлор-хлопець» і «Тейлор-дівчина».

Про майбутнє поповнення в сім’ї закохані оголосили навесні 2026 року. Тоді 34-річний актор не приховував радості та зізнавався, що особливо мріє стати батьком доньки. Тепер його бажання здійснилося — у подружжя народилася маленька Ленні.

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