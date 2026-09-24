Від Києва до США: де навчаються діти Тіни Кароль, Євгена Кошового та інших зірок

Євген Кошовий з донькою, Катерина Осадча з сином, Тіна Кароль з сином / © Колаж ТСН.ua

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Діти українських знаменитостей здобувають освіту не лише у приватних школах Києва: одні ще змалечку навчаються за кордоном, інші обирають українські заклади, а хтось уже визначився з майбутньою професією в американському університеті.

Для зіркових батьків питання освіти дітей часто стає особливо важливим. Поки одні знаменитості свідомо залишають дітей в Україні, інші відправляють їх до закордонних шкіл або університетів. Війна також внесла свої корективи: деякі родини були змушені тимчасово переїхати, а разом із цим змінився і освітній маршрут їхніх дітей.

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Редакція сайту ТСН.ua зібрала найцікавіші історії про те, де навчаються діти відомих українців і які професії вони планують обрати.

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Син Тіни Кароль Веніамін будує майбутнє у Великій Британії

Тіна Кароль з сином / © instagram.com/tina_karol

Єдиний син Тіни Кароль Веніамін Огір уже багато років здобуває освіту у Великій Британії. Співачка відправила хлопчика за кордон ще у восьмирічному віці.

Для Кароль рішення було пов’язане не лише з освітою. Після смерті батька Веніаміна, продюсера Євгена Огіра, артистка прагнула, аби син якомога раніше вчився самостійності та мав власний досвід життя без постійної опіки великої родини.

Тіна Кароль з сином / © instagram.com/tina_karol

Свого часу Веніамін навчався у британській підготовчій школі. Водночас Тіна Кароль розповідала, що син жив не у шкільному гуртожитку, а в українській родині.

Нині 17-річний Веніамін уже думає не лише про школу, а й про майбутню професію. За словами його мами, хлопець зацікавився політологією та економікою.

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Тіна Кароль з сином / © instagram.com/tina_karol

Син Катерини Осадчої вивчає штучний інтелект у США

Катерина Осадча з сином / © instagram.com/kosadcha

Старший син Катерини Осадчої Ілля вже навчається в американському університеті. Хлопець обрав спеціальність, яка безпосередньо пов’язана з однією з найбільш стрімких сфер сучасних технологій, — Artificial Intelligence, тобто штучним інтелектом.

22-річний Ілля планує після завершення навчання повернутися до України. Таким чином, його освітній маршрут пов’язаний із США, але професійні плани — з Україною.

Катерина Осадча із синами / © instagram.com/kosadcha

Молодші сини телеведучої мають зовсім інший етап життя. Іван ходить до школи в Україні, а наймолодший Данило відвідує дитячий садок. Осадча свого часу розповідала, що під час вибору школи для Івана особливу увагу приділяла педагогам. Для неї принциповим було те, хто стане першою вчителькою сина.

Донька Євгена Кошового в Італії

Євген Кошовий з донькою Варварою / © instagram.com/evgenii.koshevoi

18-річна Варвара Кошова, старша донька актора та шоумена Євгена Кошового, також обрала міжнародний освітній маршрут.

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Перший курс дівчина завершила в Україні дистанційно, після чого переїхала до Мілана. Там вона продовжила навчання за напрямом, пов’язаним із менеджментом і режисурою шоубізнесу.

Варвара Кошова / © instagram.com/kosshevayaa

Цікаво, що спочатку Варвара розглядала більш творчі спеціальності. Дівчина цікавилася вокалом та акторством, однак зрештою вирішила обрати професію, яка поєднує творчість із організаційною та управлінською складовою.

Сам Кошовий розповідав, що доньці поки непросто повністю адаптуватися до життя в Італії. Водночас Варвара продовжує здобувати там освіту.

Варвара Кошова / © instagram.com/kosshevayaa

Доньки Камалії навчалися у Великій Британії

Камалія, Мохаммад Захур та їхні доньки / © instagram.com/kamaliyaofficial

Доньки співачки Камалії та її колишнього чоловіка Мохаммада Захура, близнючки Арабелла та Мірабелла, після початку повномасштабної війни опинилися у Великій Британії.

Дівчата там не лише жили, а й продовжили навчання. Освіта стала частиною нового життя сестер за кордоном, поки їхня мама продовжувала працювати в Україні та підтримувати зв’язок із доньками.

Камалія, Мохаммад Захур та їхні доньки / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія неодноразово показувала дівчат у своїх соцмережах і розповідала про їхнє дорослішання.

Нині Арабелла та Мірабелла вже підлітки, які здобувають освіту в Києві та відвідують елітну столичну школу. Адже, за словами співачки, дівчата сильно задумували за домом та виявили бажання повернутися в Україну.

Камалія з доньками / © instagram.com/kamaliyaofficial

Діти Григорія Решетника, Монатіка та Маші Єфросиніної навчаються в Києві

Діти Григорія Решетника, Монатіка та син Маші Єфросиніної / © ТСН

Водночас чимало українських зірок свідомо обрали для своїх дітей освіту в Україні.

Троє синів телеведучого Григорія Решетника та його дружини Христини навчаються у Києві. Для всіх трьох батьки обрали один навчальний заклад. Там само здобувають освіту сини Дмитра Монатіка — Данило та Платон. Артист обрав цей варіант для хлопців ще 2023 року.

Українську столицю для навчання сина свого часу обрала й Маша Єфросиніна. Її 12-річний син Сашко навчається у Києві.

Син Олександра Педана у приватній школі Києва

Олександр Педан з родиною / © instagram.com/pedanos

Син телеведучого Олександра Педана Марк також здобуває освіту в Україні. Хлопець навчається у приватній школі та 2026 року переходить до четвертого класу.

Педан активно бере участь у житті дітей і часто розповідає про їхні захоплення та досягнення. Водночас точні фінансові деталі навчання сина телеведучий публічно не називав. Для родини важливою залишається не лише академічна освіта, а й розвиток дитини поза межами звичайних шкільних предметів.

Олександр Педан з родиною / © instagram.com/pedanos

Син Ксенії Мішиної у школі повного дня

Ксенія Мішина з сином / © instagram.com/misha.k.ua

Син акторки Ксенії Мішиної Платон також навчається у Києві.

Хлопець відвідує школу повного дня. Мішина неодноразово показувала сина у своїх соцмережах і розповідала про його дорослішання. Поки Платон ще школяр, його мама активно залучена до його життя та стежить за тим, як він розвивається й адаптується до навчання.

Ксенія Мішина з сином / © instagram.com/misha.k.ua

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua пропонувала дізнатися більше про історії кохання відомих українських пар та подивитися, якими вони були на початку своїх стосунків і який вигляд мають зараз.

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