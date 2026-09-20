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Не Макс Барських, Дантес і Джамала: як насправді звати відомих українських артистів
Пропонуємо дізнатися справжні імена українських співаків і що значать їхні псевдоніми.
Не секрет, що використання псевдоніму — це доволі поширена практика. До зміни імен та прізвищ вдаються як і світові, так і українські зірки.
Часто псевдоніми настільки «зливаються» з артистом, що може скластись враження, ніби його й насправді завжди так і звали. Проте за сценічним іменем ховається справжнє.
Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, як насправді звати відомих українських артистів, як утворились їхні псевдоніми та що вони означають.
Jerry Heil
Справжнє ім’я артистки — Яна Шемаєва. Свій псевдонім виконавиця вигадала ще у підлітковому віці. Спочатку вона називалася Jerry Mouse — на честь її улюбленого персонажа з мультфільму «Том і Джеррі». Проте згодом артистка замінила Mouse на Heil, оскільки вирішила, що це не звучить солідно. До речі, другу частину свого псевдоніми Яна позичила з американських прізвищ. Вона просто підбирала, яке ж саме поєднуватиметься з Jerry. Найбільше співачці сподобалось, як звучить Heil. Так вона й отримала Jerry Heil.
MELOVIN
Справжнє ім’я співака — Костянтин Бочаров. Щоправда, виконавець не любить, коли у публічному просторі це використовують. Мел вже давно використовує саме псевдонім, тож вважає це порушенням кордонів та професійної етики, коли його називають справжнім іменем. До речі, сценічне ім’я артист вигадав досить давно. Виконавець поєднав назву свого улюбленого свята Halloween (Геловін) з іменем дизайнера Alexander McQueen (Александр Маккуїн). Так 2013 року й утворився MELOVIN.
Джамала
Співачку насправді звуть не Джамалою. Справжнє ім’я виконавиці — Сусана Джамаладінова. Артистці довелося вигадати псевдонім влітку 2009 року, коли вона виступала на «Новій хвилі». Тоді організаторам конкурсу здалося, що справжнє ім’я співачки задовге. Тож, знаменитість просто скоротила своє прізвище, і так з’явилась упізнавана Джамала.
MamaRika
Справжнє ім’я артистки — Анастасія Середа, а у дівоцтві — Кочетова. Цей псевдонім знаменитість почала використовувати наприкінці 2015 року, а до цього вона була Ерікою. Новий псевдонім для співачки має глибокий сенс. Приставку Mama знаменитість взяла з афрокультури, де це значить «авторитетна жінка». А от Rika — це вже відсилка до її минулого Еріки.
KOLA
Справжнє ім’я артистки — Анастасія Прудіус. Псевдонім виконавиці походить не від бренду відомих газованих напоїв, як багатьом може здатися. KOLA — це від «кола», іншим словом «круги». Артистка обрала сценічне ім’я, яке для неї символізує безкінечний рух, творче зростання та люди довкола її музики. До речі, Анастасія вирішила використовувати сценічне ім’я, оскільки її прізвище доволі складне для вимови. Тож, аби не було помилок, артистка стала KOLA.
Володимир Дантес
В артиста справжнє прізвище Гудков, проте 2008 року він став Дантесом. Псевдонім виконавець почав використовувати під час його участі в одному з вокальних шоу. Продюсером проєкту здалося, що Гудков — не надто яскраве прізвище. Тож, Володимиру підібрали таке, яке легко запам’ятовувалось глядачам. До речі, псевдонім Дантес насправді немає стосунку до жодних історичних постатей.
Дзідзьо
Справжнє ім’я артиста — Михайло Хома. Виконавець став «Дзідзьо» на честь свого дідуся. У рідному селі виконавця його діда саме таке називали. До речі, «дзідзьо» — це також діалектизм, який означає «дід».
Макс Барських
Поза сценою співак насправді не Макс Барських, а Микола Бортник. Ім’я Макс артист обрав через його захоплення американським кінематографом. А от Барських він взяв у письменника Джона Баррі, але Баррі — видозмінив на слов’янський маневр, аби легше було вимовляти.
Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua показувала відомих українських ведучих на старті кар’єри. Наприклад, у Сергія Притули та Дмитра Комарова було довге волосся, а Машу Єфросиніну тоді було просто не впізнати.