Віктор Розовий після гучного розлучення через зради одружується вдруге: зірка освідчився за кордоном

Віктор Розовий і його наречена

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Український комік, зірка «Ліги Сміху» і ветеран Віктор Розовий після скандального розлучення оголосив про новий етап в особистому житті. Артист освідчився своїй коханій Яні-Катерині за кордоном.

Про заручини пара повідомила в Instagram. Закохані влаштували фотосесію в Нідерландах, де продемонстрували обручку та ніжно позували одне з одним.

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Яна-Катерина розповіла, що освідчення сталося рівно за рік після початку їхніх стосунків. Тепер пара планує продовжити свою історію вже у статусі наречених.

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Віктор Розовий з нареченою / © instagram.com/viktor_rozovyi

Віктор Розовий з нареченою / © instagram.com/viktor_rozovyi

«Ми заручилися. 3 серпня, рівно через рік після того, як ми почали зустрічатися, вирішили перейти на новий етап — стати нареченими. За цей рік ми встигли багато прожити разом — і нам захотілося, щоб у нашого "разом" було продовження. Більше спільних днів, планів і всього, що ще попереду. Тепер офіційно — наречені», — написала наречена зірки.

Для Віктора це буде другий шлюб. До стосунків із Яною-Катериною комік понад десять років був разом із блогеркою Ольгою Мерзлікіною. У березні 2024 року вони офіційно стали подружжям, однак уже за рік повідомили про розлучення. Причиною Ольга назвала зради чоловіка.

Після розриву і обвинувачень ексдружини Розовий також публічно розповідав про колишні стосунки. Зокрема, в одному з інтерв'ю визнав, що тричі зраджував Мерзлікіну. Дві з цих зрад, за його словами, сталися під час його служби на фронті.

Натомість тепер артист будує нові стосунки. Водночас, судячи з опублікованих кадрів і бандажу на руці Віктора, він ще досі проходить реабілітацію. Як відомо, 2024 року під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку Розовий дістав важке осколкове поранення голови. Після цього він долає тривале лікування та відновлення.

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