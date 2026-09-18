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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У білому жакеті на затин і з брошкою-квіткою: Олена Зеленська у Буковелі

Перша леді України разом із чоловіком Володимиром Зеленським взяла участь у першому саміті нового регіонального формату C8 в українських Карпатах.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Олена і Володимир Зеленські

Олена і Володимир Зеленські / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у саміті «Карпатської вісімки», який 18 вересня відбувся в Івано-Франківській області. Це перша зустріч у новому форматі C8, покликаному посилити співпрацю країн регіону у сферах безпеки, енергетики, логістики та транскордонної економічної взаємодії. До ініціативи увійшли Україна, Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія та Угорщина, а також передбачена співпраця з Європейським Союзом.

Олена і Володимир Зеленські / © Associated Press

Олена і Володимир Зеленські / © Associated Press

Для міжнародної зустрічі Олена обрала стриманий чорно-білий образ. На ній був білий жакет на затин, з широкими лацканами і накладною кишенею. Талію вона підкреслила білим тонким поясом-шнурком. Верх перша леді поєднала з чорною спідницею міді прямого силуету, напівпрозорими чорними колготками і класичними чорними туфлями-човниками на підборах.

Олена і Володимир Зеленські / © Getty Images

Олена і Володимир Зеленські / © Getty Images

Олена уклала волосся у легкі хвилі з бічним проділом, а макіяж зробила у природних відтінках. Аутфіт дружина президента доповнила елегантними золотими сережками з чорними овалами і перлинами. До лацкану жакета вона прикріпила чорну брошку у формі стилізованої квітки.

Олена і Володимир Зеленські / © Associated Press

Олена і Володимир Зеленські / © Associated Press

Володимир Зеленський був одягнений у чорний костюм, який складався зі штанів і жакета сорочкового крою з великими накладними кишенями, а під нього одягнув чорну сорочку.

Нагадаємо, Олена Зеленська у костюмі карамельного відтінку і з брошкою-тризубом з’явилася у Канаді.

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