Белла Хадід повертає моду 70-х на вулиці: новий образ моделі варто брати на замітку

Белла Хадід / © Getty Images

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Модель Белла Хадід знову вийшла на публіку у Нью-Йорку, у якому у розпалі Тиждень моди, і продемонструвала свою любов до стилістики 70-х років. Зірка з’явилася у сукні помаранчевого кольору від бренду Oddli, яка була виконана у ретроестетиці.

Сукня була А-силуету, мала рукави три четверті і гарно підкреслювала фігуру дівчини. Стилістка Белли Мімі Каттрел не стала перетворювати образ своєї клієнтки на буквальний костюм із минулої епохи, але доповнила кілька цікавих акцентів, зокрема тренч із бежевого вельвету, чоботи Sergio Rossi, а також великі сонцезахисні окуляри від Madison Ave від Side Eye.

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Белла Хадід / © Getty Images

Ну з звісно не можна було не помітити ще одну деталь луку — хустку-бандану на голові дівчини. Це річ, яка вже тривалий час залишається серед актуальних модних трендів.

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Белла Хадід / © Getty Images

Ще трошки естетики минулого луку додами золоті сережки-кільця та кілька золотих ланцюжків на шиї.

Вихід Белли у цьому стилі став ще одним прикладом того, як естетика 70-х продовжує впливати на сучасну моду. Ретросилуети, великі аксесуари та невимушена елегантність знову опинилися в центрі уваги, а модель та її стилістка показали, як адаптувати цей настрій до сучасного гардероба.

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